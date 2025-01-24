Кращі за сухарики та чипси: давній рецепт українських "солоних пальчиків"

Інколи трапляється, що хочеться чогось солоненького, особливо коли йдеться про подачу салат. Солоні пальчики – це те, з чим не зрівняється жоден магазинний снек.

Цей снек точно відомий досвідченим українським господиням. Готувати його вкрай легко, і він абсолютно нічим не поступиться магазинним чипсам або сухарикам. 24 Канал пропонує зберегти рецепт "солоних пальчиків" від порталу "Шуба". Не пропустіть Не треба ваги: скільки борошна в одній ложці – як правильно відміряти Рецепт "солоних пальчиків" Час : 1 година

: 1 година Порцій: 5 Інгредієнти:

– 200 грамів картопляного пюре;

– 300 грамів пшеничного борошна;

– 200 грамів вершкового масла (73%);

– 1 куряче яйце;

– 1/2 чайної ложки солі;

– сушений кмин – до смаку. Приготування: Відваріть картоплю в підсоленій воді до м'якості, потім розімніть її товкачиком або збийте в блендері. Змішайте картопляне пюре з борошном, додайте розтоплене масло і сіль. Замісіть тісто, щоб воно стало еластичним. Розкачайте тісто до середньої товщини або сформуйте його в тонку ковбаску. Наріжте на шматочки у формі пластинок або пальчиків. Викладіть пальчики на деко і змастіть їх збитим яйцем. Посипте кмином або грубою сіллю. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 15 хвилин. Смачного! Результат буде ідеальним: як зварити яйця без кипіння води.