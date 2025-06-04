Так вони ще смачніші: готуємо солоні сінабони – ще більше задоволення в улюбленій випічці

Апетитні сінабони усі знають завдяки ніжному тісту та особливій солодкій начинці. Але хто сказав, що улюблені булочки не можуть бути солоними.

Сінабони з часником та сиром стануть для вас справжнім відкриттям. Довершуємо ефект нотками часнику та сиру – і ці булочки зникнуть зі столу в одну мить. 24 Канал радить звернути увагу на рецепт, яким поділилася переможниця "МастерШеф" Ангеліна Бурик у своєму інстаграмі.

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Рецепт солоних сінабонів

Час : 2 години 30 хвилин

: 2 години 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

тісто:

– 250 мілілітрів теплого молока;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 яйце;

– 50 грамів розтопленого вершкового масла;

– 1 столова ложка італійських трав;

– 500 грамів борошна;

начинка:

– 1 головка часнику;

– 100 грамів вершкового масла;

– сіль, перець, італійські трави;

– 150 грамів тертого чедера;

присипка:

– 30 грамів пармезану;

– яйце.

Приготування:

Молоко змішуємо з цукром та дріжджами, вбиваємо яйце та добре перемішуємо. Додаємо решту інгредієнтів, поступово вводимо борошно. Замішуємо тісто і залишаємо на годину підрости. Часник запікаємо у фользі з сіллю, тимʼяном та оливковою олією 30 хвилин при 180 градусах. Змішуємо часник з маслом та травами. Тісто викладаємо на змащену олією поверхню, обминаємо та розкочуємо в пласт до 0,5 сантиметра. Змащуємо тісто маслом та натираємо сир. Скручуємо рулет та нарізаємо булочки за допомогою нитки. Форму застеляємо пергаментом, натираємо на нього сир, викладаємо булочки і залишаємо ще на 30 хвилин. Змащуємо булочки яйцем та випікаємо булочки 25 хвилин при 180 градусах. Наприкінці змащуємо булочки розтопленим маслом та злегка посипаємо сіллю.

Смачного!

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