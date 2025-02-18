18 лютого, 10:32
Його вважають одним з кращих у світі: соус для макаронів лише з 3 інгредієнтів
Макаронні вироби – часті гості на наших столах. І їх не можна уявити без пікантного соусу, який надає їм колоритного та глибокого смаку.
Ключ до автентичного італійського смаку – мінімалізм в переліку інгредієнтів. Соус для макаронних виробів потрібно робити лише з 3 компонентів, але головний секрет полягає в тому, щоб дати йому настоятися та протушкуватися, аби він зміг розкрити усю глибину смаків, розповідає 24 Канал з посиланням на Pysznosci.
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Рецепт соусу для макаронів
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– цибуля;
– вершкове масло;
– консервовані помідори.
Приготування:
- Цибулю нарізаємо дрібними кубиками.
- Обсмажуємо цибулю на вершковому маслі.
- Додаємо на сковорідку консервовані помідори. Накриваємо кришкою та тушкуємо близько 45 хвилин на повільному вогні.
- Час від часу помішуємо соус.
- За бажанням окрім солі та перцю можна додати улюблені трави та спеції.
Смачного!
Результат як на картинці: смажимо яйця на холодній сковороді.