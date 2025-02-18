Його вважають одним з кращих у світі: соус для макаронів лише з 3 інгредієнтів

Макаронні вироби – часті гості на наших столах. І їх не можна уявити без пікантного соусу, який надає їм колоритного та глибокого смаку.

Ключ до автентичного італійського смаку – мінімалізм в переліку інгредієнтів. Соус для макаронних виробів потрібно робити лише з 3 компонентів, але головний секрет полягає в тому, щоб дати йому настоятися та протушкуватися, аби він зміг розкрити усю глибину смаків, розповідає 24 Канал з посиланням на Pysznosci. Буде цікаво Хоч щодня готуй: салат з пекінської капусти, який ніколи не набридне Рецепт соусу для макаронів Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 1 Інгредієнти:

– цибуля;

– вершкове масло;

– консервовані помідори. Приготування: Цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Обсмажуємо цибулю на вершковому маслі. Додаємо на сковорідку консервовані помідори. Накриваємо кришкою та тушкуємо близько 45 хвилин на повільному вогні. Час від часу помішуємо соус. За бажанням окрім солі та перцю можна додати улюблені трави та спеції. Смачного! Результат як на картинці: смажимо яйця на холодній сковороді.