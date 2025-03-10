10 березня, 17:31
Не зіпсує, а вдосконалить: той самий соус для шаурми
Навіть найзатятіші прихильники здорової їжі зізнаються, що іноді їм хочеться поласувати смачною, соковитою шаурмою. Один з секретів смаку цієї страви, звичайно, є соус.
Це важливий інгредієнт будь-якої шаурми, який дозволяє підкреслити всі переваги інших продуктів, що входять до складу. Рецептом ідеального соусу для шаурми ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.
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Ідеальний соус для шаурми
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 50 мілілітрів сметани;
– 50 мілілітрів майонезу;
– 50 мілілітрів ряжанки;
– 2 зубки часнику;
– 1 – 2 чайні ложки лимонного соку;
– 1/2 чайної ложки цукру;
– сіль, перець, паприка, карі, хмелі-сунелі – до смаку.
Приготування:
- Змішайте разом ряжанку, сметану та майонез.
- Тепер лимонний сік, сіль та цукор. Ретельно все вимішайте.
- За бажанням часник можете пропустити через прес або дуже дрібно порізати ножем. Відправляйте в соус разом зі спеціями, кількість яких візьміть на власний смак.
Соус для шаурми готовий!