Не зіпсує, а вдосконалить: той самий соус для шаурми

Навіть найзатятіші прихильники здорової їжі зізнаються, що іноді їм хочеться поласувати смачною, соковитою шаурмою. Один з секретів смаку цієї страви, звичайно, є соус.

Це важливий інгредієнт будь-якої шаурми, який дозволяє підкреслити всі переваги інших продуктів, що входять до складу. Рецептом ідеального соусу для шаурми ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman. Читайте також Корисні альтернативи майонезу: 3 прості соуси, які здивують гостей – рецепт проситимуть всі Ідеальний соус для шаурми Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 50 мілілітрів сметани;

– 50 мілілітрів майонезу;

– 50 мілілітрів ряжанки;

– 2 зубки часнику;

– 1 – 2 чайні ложки лимонного соку;

– 1/2 чайної ложки цукру;

– сіль, перець, паприка, карі, хмелі-сунелі – до смаку. Приготування: Змішайте разом ряжанку, сметану та майонез.

Тепер лимонний сік, сіль та цукор. Ретельно все вимішайте.

За бажанням часник можете пропустити через прес або дуже дрібно порізати ножем. Відправляйте в соус разом зі спеціями, кількість яких візьміть на власний смак. Соус для шаурми готовий! Теж смачно: натуральний майонез без яєць.