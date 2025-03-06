Домашній майонез може стати вдалим рішенням для тих, хто піклується про свою фігуру та здоров'я в цілому, оскільки так ви можете контролювати вміст. Рецептом натурального майонезу без яєць ділиться 24 Канал з посиланням на UA.Новини.
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Натуральний майонез без яєць
- Час: 10 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 150 мілілітрів рафінованої оливкової олії;
– 75 мілілітрів молока;
– 1/2 чайної ложки солі та чорного перцю;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 столова ложка соку лимона.
Приготування:
- Спочатку з'єднайте олію з молоком та перемішайте за допомогою ложки. Тоді 30 секунд пробийте масу блендером.
- Додайте прянощі, сіль та гірчицю. Якщо ви полюбляєте пікантність, то можете ще додати дрібно нарізаний часник (не більше 2 зубків), подрібнену зелень та інші спеції.
- Доведіть все до однорідного стану.
Готово!
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