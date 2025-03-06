Домашній майонез може стати вдалим рішенням для тих, хто піклується про свою фігуру та здоров'я в цілому, оскільки так ви можете контролювати вміст. Рецептом натурального майонезу без яєць ділиться 24 Канал з посиланням на UA.Новини.

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Натуральний майонез без яєць

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 150 мілілітрів рафінованої оливкової олії;

– 75 мілілітрів молока;

– 1/2 чайної ложки солі та чорного перцю;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 столова ложка соку лимона.

Приготування:

Спочатку з'єднайте олію з молоком та перемішайте за допомогою ложки. Тоді 30 секунд пробийте масу блендером.

Додайте прянощі, сіль та гірчицю. Якщо ви полюбляєте пікантність, то можете ще додати дрібно нарізаний часник (не більше 2 зубків), подрібнену зелень та інші спеції.

Доведіть все до однорідного стану.

Готово!

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