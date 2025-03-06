Домашний майонез может стать удачным решением для тех, кто заботится о своей фигуре и здоровье в целом, поскольку так вы можете контролировать содержание. Рецептом натурального майонеза без яиц делится 24 Канал со ссылкой на UA.Новости.

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Натуральный майонез без яиц

Время: 10 минут

10 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 150 миллилитров рафинированного оливкового масла;

– 75 миллилитров молока;

– 1/2 чайной ложки соли и черного перца;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1 столовая ложка сока лимона.

Приготовление:

Сначала соедините масло с молоком и перемешайте с помощью ложки. Тогда 30 секунд пробейте массу блендером.

Добавьте пряности, соль и горчицу. Если вы любите пикантность, то можете еще добавить мелко нарезанный чеснок (не более 2 зубков), измельченную зелень и другие специи.

Доведите все до однородного состояния.

Готово!

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