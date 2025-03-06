Домашний майонез может стать удачным решением для тех, кто заботится о своей фигуре и здоровье в целом, поскольку так вы можете контролировать содержание. Рецептом натурального майонеза без яиц делится 24 Канал со ссылкой на UA.Новости.
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Натуральный майонез без яиц
- Время: 10 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 150 миллилитров рафинированного оливкового масла;
– 75 миллилитров молока;
– 1/2 чайной ложки соли и черного перца;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 столовая ложка сока лимона.
Приготовление:
- Сначала соедините масло с молоком и перемешайте с помощью ложки. Тогда 30 секунд пробейте массу блендером.
- Добавьте пряности, соль и горчицу. Если вы любите пикантность, то можете еще добавить мелко нарезанный чеснок (не более 2 зубков), измельченную зелень и другие специи.
- Доведите все до однородного состояния.
Готово!
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