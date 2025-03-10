Это важный ингредиент любой шаурмы, который позволяет подчеркнуть все преимущества других продуктов, входящих в состав. Рецептом идеального соуса для шаурмы делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.
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Идеальный соус для шаурмы
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 50 миллилитров сметаны;
– 50 миллилитров майонеза;
– 50 миллилитров ряженки;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 – 2 чайные ложки лимонного сока;
– 1/2 чайной ложки сахара;
– соль, перец, паприка, карри, хмели-сунели – по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте вместе ряженку, сметану и майонез.
- Теперь лимонный сок, соль и сахар. Тщательно все вымешайте.
- По желанию чеснок можете пропустить через пресс или очень мелко порезать ножом. Отправляйте в соус вместе со специями, количество которых возьмите по собственному вкусу.
Соус для шаурмы готов!
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