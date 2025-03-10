Это важный ингредиент любой шаурмы, который позволяет подчеркнуть все преимущества других продуктов, входящих в состав. Рецептом идеального соуса для шаурмы делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.

Читайте также Полезные альтернативы майонезу: 3 простых соуса, которые удивят гостей – рецепт будут просить все

Идеальный соус для шаурмы

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 50 миллилитров сметаны;

– 50 миллилитров майонеза;

– 50 миллилитров ряженки;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 – 2 чайные ложки лимонного сока;

– 1/2 чайной ложки сахара;

– соль, перец, паприка, карри, хмели-сунели – по вкусу.

Приготовление:

Смешайте вместе ряженку, сметану и майонез.

Теперь лимонный сок, соль и сахар. Тщательно все вымешайте.

По желанию чеснок можете пропустить через пресс или очень мелко порезать ножом. Отправляйте в соус вместе со специями, количество которых возьмите по собственному вкусу.

Соус для шаурмы готов!

Тоже вкусно: натуральный майонез без яиц.