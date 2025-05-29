29 травня, 17:31
До риби, м'яса та холодних закусок: готуємо соус "Тартар" за 5 хвилин
Основні тези
- Соус "Тартар" готується за 5 хвилин шляхом змішування простих інгредієнтів у блендері.
- Соус в результаті здивує своїм ніжним і водночас кислуватим смаком.
Домашній соус "Тартар" – ароматне доповнення до різноманітних холодних закусок, м'яса, риби та морепродуктів. Він здатний підкреслити смак будь-якої страви.
Для його приготування просто треба з'єднати всі інгредієнти в блендері, збити до однорідної консистенції та насолоджуватися. Рецептом соусу "Тартар" ділиться 24 Канал з посиланням на News24.
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Соус "Тартар"
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 3 – 4 мариновані огірки;
– 1 яйце;
– 0,5 чайної ложки гірчиці;
– 100 мілілітрів сметани або майонезу;
– зелень – на смак;
– 2 чайні ложки лимонного соку;
– сіль, спеції – на смак.
Приготування:
- Огірки поріжте дрібно або перебийте у блендері.
- Змішайте яйце, гірчицю, сметану чи майонез. Додайте до суміші подрібнену свіжу зелень. Наприкінці додайте лимонний сік, сіль і спеції.
- Соус готовий, краще готувати його для споживання одразу і на раз.
Смачного!
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