Не відрізнити від ресторанного: ідеальний соус "Цезар" всього за 10 хвилин

Кожна господиня вносить у популярний салат "Цезар" свій унікальний смак. Однак, ключ до успіху салату лежить в одному важливому компоненті – соусі. Правильна ароматна заправка підніме салат на нову висоту.

Ловіть рецепт найкращого домашнього соусу "Цезар" від 24 Каналу з посиланням на Shuba. Він насичений, ніжний і містить справжні анчоуси! Читайте також 10 хвилин і готово: готуємо натуральний майонез без яєць, який не шкодитиме фігурі Домашній соус "Цезар" Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 1 жовток;

– 1 зубок часнику;

– 20 грамів анчоусів;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 150 грамів оливкової олії;

– 20 грамів тертого пармезану. Приготування: У глибоку миску або чашу блендера викладіть жовток, гірчицю, лимонний сік, подрібнений часник, сіль, перець і перемішайте.

Анчоуси перебийте блендером до однорідної маси, додайте в соус і перемішайте.

Активно збивайте вінчиком або блендером, поступово додаючи олію тонкою цівкою, щоб утворилася густа емульсія.

Додайте до соусу тертий пармезан і перемішайте до однорідної консистенції.

Залиште соус настоятися у холодильнику на 15 хвилин – так він стане ще ароматнішим. Готово! Теж смачно: ідеальний соус для шаурми.