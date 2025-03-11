11 березня, 17:30
Не відрізнити від ресторанного: ідеальний соус "Цезар" всього за 10 хвилин
Кожна господиня вносить у популярний салат "Цезар" свій унікальний смак. Однак, ключ до успіху салату лежить в одному важливому компоненті – соусі. Правильна ароматна заправка підніме салат на нову висоту.
Ловіть рецепт найкращого домашнього соусу "Цезар" від 24 Каналу з посиланням на Shuba. Він насичений, ніжний і містить справжні анчоуси!
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Домашній соус "Цезар"
- Час: 10 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 жовток;
– 1 зубок часнику;
– 20 грамів анчоусів;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 150 грамів оливкової олії;
– 20 грамів тертого пармезану.
Приготування:
- У глибоку миску або чашу блендера викладіть жовток, гірчицю, лимонний сік, подрібнений часник, сіль, перець і перемішайте.
- Анчоуси перебийте блендером до однорідної маси, додайте в соус і перемішайте.
- Активно збивайте вінчиком або блендером, поступово додаючи олію тонкою цівкою, щоб утворилася густа емульсія.
- Додайте до соусу тертий пармезан і перемішайте до однорідної консистенції.
- Залиште соус настоятися у холодильнику на 15 хвилин – так він стане ще ароматнішим.
Готово!
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