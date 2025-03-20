Універсальний рецепт для коптильні та духовки: відеорецепт шпондера на Великдень

Запечена підчеревина або ж шпондер – це та страва, яка матиме чудовий вигляд на великодньому столі. Він виходить соковитим, ніжним і насиченим спеціями.

Головний секрет смачного м’яса – правильний маринад і техніка приготування. Як зазначає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Алли Ферштинської, добре замаринований шпондер виходить особливо ароматним і ніжним. А доповнити його найкраще пікантною гірчицею або традиційним хроном.

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Рецепт шпондера

Час: 3 години

3 години Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 кілограми свинячої підчеревини;

– 1 столова ложка солі;

– 0,5 чайної ложки перцю;

– 10 грамів італійських трав;

– 3 зубчики часнику;

– 20 мілілітрів лимонного соку;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 лавровий листок;

– 4 горошинки духмяного перцю;

– 10 грамів приправи до м'яса.

Приготування:

Шпондер промийте та обсушіть паперовими рушниками. Натріть його сіллю, перцем і сухими травами, змастіть лимонним соком і оливковою олією. Покладіть м’ясо в пакет, додайте нарізаний пластинками часник і лавровий лист. Залиште в холодильнику на ніч. Вранці дістаньте підчеревину, посипте приправами та загорніть у пергамент. Залиште при кімнатній температурі на 1 – 1,5 години. Викладіть м’ясо на деко та запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 2 години. За 20 хвилин до готовності розгорніть папір, щоб отримати рум’яну скоринку. Коптіть на слабкому вогні 2 – 3 години, орієнтуючись на колір – м’ясо має стати золотистим, після чого залиште його на кілька годин на повітрі для дозрівання смаку.

Смачного!

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