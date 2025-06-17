Насолоджуємося сезонним продуктом цілий рік: як заготувати стрілки часнику на зиму

Часникові стрілки – один з головних хітів сезону. Але хто сказав, що цей інгредієнт не може бути доступним цілий рік?

Мариновані стрілки часнику стануть чудовим додатком до улюблених страв у будь-яку пору року. Готувати їх легко, а враження завжди на найвищому рівні, розповідає 24 Канал з посиланням на BBC. Читайте також Легендарна страва українських Карпат: рецепт "залізного" борщу – автентичний рецепт Рецепт маринованих часникових стрілок Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 1 кілограм часникових стрілок;

– 900 мілілітрів води;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка солі;

– 75 мілілітрів оцту;

– 15 горошин чорного перцю;

– 2 лаврові листки;

– 50 мілілітрів олії. Приготування: Відберіть молоді стрілки часнику, обріжте жорсткі кінці. Залиште тільки м’які частини довжиною близько 10 – 15 сантиметрів. Закип’ятіть воду і опустіть туди стрілки на 3 хвилини. Потім одразу перекладіть їх у каструлю з холодною водою для швидкого охолодження. Коли стрілки охолонуть, перекладіть їх у чисту скляну банку. Для приготування маринаду налийте в каструлю воду, додайте цукор, сіль, кілька горошин перцю, лавровий лист і рослинну олію. Поставте на плиту, доведіть до кипіння та проваріть 2 хвилини. Після цього влийте оцет і залийте отриманим гарячим маринадом стрілки в банці. Закрийте кришкою й дайте охолонути. Зберігайте в холодильнику. Уже через 5 – 7 днів стрілки будуть готові. За цей час вони добре промаринуються й наберуться смаку. Смачного! Він здивує кожного: оригінальний шашлик з печінки.