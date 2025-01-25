Суп чи бульйон вийшли жирними – не проблема: 3 прості способи це виправити, а не виливати

Готуючи суп, легко не розрахувати кількість жирних інгредієнтів, що може призвести до надмірної жирності бульйону. Але це не катастрофа і виливати першу страву – не треба.

Є три простих способи, які допоможуть усе виправити. Про що мовиться повідомляє 24 Канал з посиланням на Novosti24.

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Що робити, якщо суп вийшов занадто жирним

Застиглий жир

Ті, хто не встиг зняти жир під час приготування, можуть легко видалити його після того, як суп або бульйон охолоне.

Коли рідина охолоджується, жир підіймається на поверхню і застигає, що дозволяє легко зняти його ложкою.

Хлібна допомога

Також є простий метод для тих, хто готує лише суп на один прийом. Поклавши кілька хлібних скоринок на поверхню страви, кухарі можуть ефективно поглинути надлишок жиру.

Звичайний лід

А додавання кубиків льоду в суп може ефективно зменшити надлишок жиру. Коли кубики льоду охолоджують суп, жир починає конденсуватися навколо них, що полегшує його видалення. Використовуючи ложку, можна просто зібрати накопичений жир.

Ці прості кулінарні хитрощі можуть стати ключем до порятунку ваших страв від небажаного жиру.

А ви знаєте: що зробити, щоб млинці не прилипали до сковороди.