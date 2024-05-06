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16 червня, 23:45
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Він куди смачніший за окрошку: готуємо автентичний український суп холодник

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Холодник смакуватиме краще за окрошку. 
  • Він дуже схожий на традиційний борщ, але подавати його варто охолодженим.

Усі знають, що в спеку найкраще смакує окрошка. Але ви просто мусите спробувати традиційний український холодник, рецепт якого передається поколіннями!

Холодник – це оди з варіантів улюбленого борщу, але його подають охолодженим. Він прийшов до нас з литовської кухні, але і в українській традиції цей суп набув великої популярності, розповідає 24 Канал з посиланням на "Апостроф".

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Рецепт холодника

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 350 грамів відварених буряків;
– 1 літр кефіру;
– 250 мілілітрів холодної води;
– 350 грамів свіжих огірків;
– 30 грамів кропу;
– 30 грамів зеленої цибулі;
– 2 – 3 часточки часнику;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку;
– 2 – 3 варених яєць.

Приготування

  1. Буряк добре промийте, потім відваріть упродовж 1 – 1,5 години або запечіть у духовці, загорнувши кожен коренеплід у фольгу. Запікання триває 30 – 40 хвилин при температурі 200 градусів.

  2. Коли буряк охолоне, очистьте його й натріть на середній або дрібній тертці.

  3. Яйця зваріть круто — це займає приблизно 10 хвилин після закипання води. Остудіть, почистіть і наріжте на кубики середнього розміру.

  4. У велику миску викладіть тертий буряк, додайте воду, кефір та подрібнені яйця.

  5. Посоліть і поперчіть до смаку, додайте подрібнений часник і добре все перемішайте.

  6. Зелень (кріп, петрушку або зелену цибулю) промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть. Додайте до основної суміші.

  7. Огірки також промийте, за бажанням зніміть шкірку, наріжте кубиками або натріть на тертці, після чого додайте до інших інгредієнтів.

  8. Готову страву поставте в холодильник приблизно на годину. Подавайте охолодженою.

Смачного!

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