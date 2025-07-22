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22 липня, 10:38
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У вас благатимуть рецепт: готуємо "італійські суші" – святкова витонченість на вашому столі

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Ця італійська закуска може стати новим фаворитом замість суші.
  • Вона просто дивовижна на смак та має яскравий вигляд. 

Ця італійська закуска просто зведе вас з розуму. Ви забудете про улюблені суші – тепер у вас зʼявиться новий фаворит.

Ця закуска стане для вас та близьких справжнім гастрономічним сюрпризом. Будьте певні: якщо подати її до святкового столу, то гості не розійдуться, поки не отримають від вас рецепту. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з порталом "Канапулька".

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Як зробити "італійські суші"? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 7 скибочок прошутто;
– 5 скибочок італійської салямі;
– 4 свіжих листки базиліку;
– 1 – 2 склянки руколи або шпинату;
– 1 кулька буррати;
– 1/3 склянки в'ялених томатів;
– сіль та перець до смаку;
– орегано;
– оливкова олія;
– бальзамічна глазур. 

Приготування

  1. На пергамент паралельно викладіть скибочки прошуто, щоб вони трішки заходили одна на одну. 
  2. Так само повторюємо з ковбасою. 
  3. Потім – базилік. Після цього викладаємо решту інгредієнтів, злегка збризкуємо олією. 
  4. Згортаємо рулет. 
  5. Нарізаємо порційними шматками. 

Смачного!

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