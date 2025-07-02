Ресторанна літня закуска: італійський рецепт "Тартару" без м'яса та риби

У спекотний літній день дедалі частіше готують цю страву з соковитими помідорами та ніжної буратою. Так, мовиться про "Тартар", що поєднує смаки томатів і сиру.

Він не тільки швидко готується, але й досить універсальний для повсякденних обідів або святкових зустрічей. Рецептом "Тартару" із томатами й буратою ділиться 24 Канал з посиланням на ТікТок @unzestepourdeux.

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Тартар із томатами й буратою

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 2 помідори;

– 1 бурата;

– 1 пучок базиліку;

– 1 цибуля шалот;

– 1 столова ложка оцту бальзамічного;

– 1 чайна ложка оливкової олії;

– сіль – на смак.

Як приготувати тартар з томатами та буратою: дивіться відео

Приготування:

Опустіть помідори в окріп на 40 секунд, потім на 40 секунд – у крижану воду. Очистьте їх від шкірки й наріжте невеликими шматочками. Процідіть помідори через сито, щоб позбутися зайвого соку.

Дрібно наріжте цибулю шалот і базилік. Змішайте їх із помідорами. Додайте сіль, оливкову олію та бальзамічний оцет.

Готову суміш викладіть в кондитерську насадку. Тоді викладіть бурату, а потім знову суміш із помідорами.

Подавайте тартар з підсушеною скибкою хліба.

Готово!

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