Ресторанна літня закуска: італійський рецепт "Тартару" без м'яса та риби
- Тартар із томатами й буратою – це смачна та свіжа закуска, яка поєднує в собі солодкість томатів, вершковість бурати та пікантність додаткових інгредієнтів.
- Цей рецепт можна використовувати і для повсякденних обідів, і для святкового столу.
У спекотний літній день дедалі частіше готують цю страву з соковитими помідорами та ніжної буратою. Так, мовиться про "Тартар", що поєднує смаки томатів і сиру.
Він не тільки швидко готується, але й досить універсальний для повсякденних обідів або святкових зустрічей. Рецептом "Тартару" із томатами й буратою ділиться 24 Канал з посиланням на ТікТок @unzestepourdeux.
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Тартар із томатами й буратою
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 2 помідори;
– 1 бурата;
– 1 пучок базиліку;
– 1 цибуля шалот;
– 1 столова ложка оцту бальзамічного;
– 1 чайна ложка оливкової олії;
– сіль – на смак.
Як приготувати тартар з томатами та буратою: дивіться відео
Приготування:
- Опустіть помідори в окріп на 40 секунд, потім на 40 секунд – у крижану воду. Очистьте їх від шкірки й наріжте невеликими шматочками. Процідіть помідори через сито, щоб позбутися зайвого соку.
- Дрібно наріжте цибулю шалот і базилік. Змішайте їх із помідорами. Додайте сіль, оливкову олію та бальзамічний оцет.
- Готову суміш викладіть в кондитерську насадку. Тоді викладіть бурату, а потім знову суміш із помідорами.
- Подавайте тартар з підсушеною скибкою хліба.
Готово!
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