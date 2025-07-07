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Новини Смачно Випічка і десерти Тирамісу-болс за лічені хвилини: готуємо трендовий десерт цього літа
7 липня, 12:37
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Тирамісу-болс за лічені хвилини: готуємо трендовий десерт цього літа

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Тирамісу-болс зараз на піку своєї популярності. Дивують своїх рідних та гостей ними майже всі.
  • Їх приготування займає мінімум часу, а суть класичного тирамісу – передають ідеально.

Тирамісу-болс стрімко набирають популярність, радуючи любителів десертів своїм насиченим смаком і зручним форматом. Прості у приготуванні, ці мініласощі ідеально передають суть класичного тирамісу.

Якщо хочеться приготувати цікаву варіацію традиційного італійського десерту – цей рецепт для вас. Пише 24 Канал з посиланням на ТікТок @alionakarpiuk.

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Тирамісу-болс

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 8 – 10

Інгредієнти:
– 150 грамів печива савоярді;
– 2 столові ложки маскарпоне або вершкового сиру;
– 100 мілілітрів еспресо;
– какао. 

Як приготувати трендовий десерт: дивіться відео

Приготування:

  1. Перемеліть печиво в крихту, додайте сир і кави. Добре перемішайте.
     
  2. Сформуйте з маси кульки та обваляйте у какао.
     
  3. Відправте у холодильник на 1 – 2 години. Подавайте і смакуйте.

Готово!

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