7 липня, 12:37
Тирамісу-болс за лічені хвилини: готуємо трендовий десерт цього літа
Основні тези
- Тирамісу-болс зараз на піку своєї популярності. Дивують своїх рідних та гостей ними майже всі.
- Їх приготування займає мінімум часу, а суть класичного тирамісу – передають ідеально.
Тирамісу-болс стрімко набирають популярність, радуючи любителів десертів своїм насиченим смаком і зручним форматом. Прості у приготуванні, ці мініласощі ідеально передають суть класичного тирамісу.
Якщо хочеться приготувати цікаву варіацію традиційного італійського десерту – цей рецепт для вас. Пише 24 Канал з посиланням на ТікТок @alionakarpiuk.
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Тирамісу-болс
- Час: 10 хвилин
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 150 грамів печива савоярді;
– 2 столові ложки маскарпоне або вершкового сиру;
– 100 мілілітрів еспресо;
– какао.
Як приготувати трендовий десерт: дивіться відео
Приготування:
- Перемеліть печиво в крихту, додайте сир і кави. Добре перемішайте.
- Сформуйте з маси кульки та обваляйте у какао.
- Відправте у холодильник на 1 – 2 години. Подавайте і смакуйте.
Готово!
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