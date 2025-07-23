Кращого десерту ви не куштували: як приготувати вишневе тірамісу

Сезон вишні – це можливість насолодитися великою кількістю смаколиків. Вишневе тірамісу – це точно той десерт, який варто пробувати кожному.

Тірамісу – витончений італійський десерт, який підкорив цілий світ. В нього є багато варіантів виконання, але особливо смачним він вийде з улюбленими вишнями. 24 Канал пропонує приготувати порцію насолоди за рецептом з TikTok tastystories.feed.

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Як приготувати тірамісу з вишнями?

Час : 45 хвилин + просочування

: 45 хвилин + просочування Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 пачка печива савоярді;

– 250 грамів маскарпоне;

– 250 мілілітрів вершків;

– 1 кілограм вишні;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка крохмалю;

– 500 мілілітрів завареної кави;

– какао і мʼята для декору.

Приготування:

Видаліть кісточки з вишні. Покладіть 650 грамів ягід у сотейник, всипте цукор та крохмаль. Добре перемішайте і поставте на вогонь. Варіть, постійно помішуючи, поки маса не закипить. Потім зменште вогонь і готуйте ще приблизно 5 хвилин до загустіння. Злегка подрібніть масу занурювальним блендером, залишаючи частину ягід цілими або розділеними навпіл. Дайте вишневій масі повністю охолонути. Заздалегідь зваріть каву і поставте її охолоджуватись. Охолоджені вершки збийте до густоти, потім додайте маскарпоне і цукрову пудру. Знову збийте до отримання ніжного крему. Савоярді швидко занурюйте в охолоджену каву. У форму викладіть перший шар печива, полийте вишневим соусом. Розподіліть половину крему зверху. Знову викладіть шар савоярді, полийте вишневою масою, зверху – кремом. Присипте какао. Декоруйте десерт половинками вишні без кісточок і свіжою м'ятою. Поставте в холодильник щонайменше на кілька годин, ідеально – на ніч.

Смачного!

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