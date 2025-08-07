Тістечко "Картопля" – улюблена класика, яка продовжує підкорювати серця любителів десертів з покоління в покоління. Цей традиційний смаколик є ідеальним доповненням як до святкових зустрічей, так і до сімейних чаювань.

Десерт не тільки смачний, а й дуже простий у приготуванні. Як зробити тістечко "Картопля" вдома, розповідає 24 Канал з посиланням на Лінія.Інфо. Читайте також Смачно, ніжно та без шкоди для фігури: готуємо ягідну панакоту без цукру Як приготувати тістечко "Картопля"? Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 6 – 8 Інгредієнти:

– 400 грамів пісочного печива;

– 150 грамів вершкового масла;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 2 столові ложки какао-порошку;

– 150 мілілітрів згущеного молока;

– 100 грамів горіхів (волоські або фундук);

– 1 пакетик ванільного цукру. Приготування: Подрібніть пісочне печиво до стану крихти. Можна використовувати блендер або покласти печиво у пакет і розкачати качалкою.

У глибокій мисці збийте м'яке вершкове масло з цукровою пудрою та ванільним цукром до кремоподібного стану. Додайте какао-порошок та згущене молоко, добре перемішайте до однорідної маси.

В отриману масу поступово додайте крихту печива і замісіть густу масу.

Руками сформуйте з тіста невеликі овальні тістечка, що нагадують за формою картоплю. Обваляйте кожне тістечко у подрібнених горіхах для додаткового смаку та краси.

Викладіть тістечка на тарілку і поставте в холодильник мінімум на 1 годину для застигання. За бажанням можете полити їх шоколадом. Готово! Сподобався рецепт? Тоді зробіть і цю сирну запіканку без борошна.