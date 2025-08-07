Укр Рус
7 серпня, 17:00
2

Десерт родом з дитинства: готуємо улюблені тістечка "Картопля"

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Тістечко "Картопля" – це один з найпопулярніших десертів дитинства не одного покоління.
  • Спочатку його випікали, а сьогодні "Картопля" готується менш як за 30 хвилин. А смак щоразу вражає ніби вперше.

Тістечко "Картопля" – улюблена класика, яка продовжує підкорювати серця любителів десертів з покоління в покоління. Цей традиційний смаколик є ідеальним доповненням як до святкових зустрічей, так і до сімейних чаювань.

Десерт не тільки смачний, а й дуже простий у приготуванні. Як зробити тістечко "Картопля" вдома, розповідає 24 Канал з посиланням на Лінія.Інфо.

Як приготувати тістечко "Картопля"?

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти:  
– 400 грамів пісочного печива; 
– 150 грамів вершкового масла;  
– 100 грамів цукрової пудри; 
– 2 столові ложки какао-порошку; 
– 150 мілілітрів згущеного молока; 
– 100 грамів горіхів (волоські або фундук); 
– 1 пакетик ванільного цукру.

Приготування:

  1. Подрібніть пісочне печиво до стану крихти. Можна використовувати блендер або покласти печиво у пакет і розкачати качалкою.
     
  2. У глибокій мисці збийте м'яке вершкове масло з цукровою пудрою та ванільним цукром до кремоподібного стану. Додайте какао-порошок та згущене молоко, добре перемішайте до однорідної маси.
     
  3. В отриману масу поступово додайте крихту печива і замісіть густу масу. 
     
  4. Руками сформуйте з тіста невеликі овальні тістечка, що нагадують за формою картоплю. Обваляйте кожне тістечко у подрібнених горіхах для додаткового смаку та краси.
     
  5. Викладіть тістечка на тарілку і поставте в холодильник мінімум на 1 годину для застигання. За бажанням можете полити їх шоколадом.

Готово!

