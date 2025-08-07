Десерт родом из детства: готовим любимые пирожные "Картошка"
- Пирожное "Картошка" – это один из самых популярных десертов детства не одного поколения.
- Сначала его выпекали, а сегодня "Картошка" готовится менее чем за 30 минут. А вкус каждый раз поражает будто впервые.
Пирожное "Картошка" – любимая классика, которая продолжает покорять сердца любителей десертов из поколения в поколение. Это традиционное лакомство является идеальным дополнением как к праздничным встречам, так и к семейным чаепитиям.
Десерт не только вкусный, но и очень простой в приготовлении. Как сделать пирожное "Картофель" дома, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Линия.Инфо.
Как приготовить пирожное "Картофель"?
- Время: 25 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 400 граммов песочного печенья;
– 150 граммов сливочного масла;
– 100 граммов сахарной пудры;
– 2 столовые ложки какао-порошка;
– 150 миллилитров сгущенного молока;
– 100 граммов орехов (грецкие или фундук);
– 1 пакетик ванильного сахара.
Приготовление:
- Измельчите песочное печенье до состояния крошки. Можно использовать блендер или положить печенье в пакет и раскатать скалкой.
- В глубокой миске взбейте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой и ванильным сахаром до кремообразного состояния. Добавьте какао-порошок и сгущенное молоко, хорошо перемешайте до однородной массы.
- В полученную массу постепенно добавьте крошку печенья и замесите густую массу.
- Руками сформируйте из теста небольшие овальные пирожные, напоминающие по форме картофель. Обваляйте каждое пирожное в измельченных орехах для дополнительного вкуса и красоты.
- Выложите пирожные на тарелку и поставьте в холодильник минимум на 1 час для застывания. По желанию можете полить их шоколадом.
Готово!
