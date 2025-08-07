Укр Рус
7 августа, 17:00
2

Десерт родом из детства: готовим любимые пирожные "Картошка"

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Пирожное "Картошка" – это один из самых популярных десертов детства не одного поколения.
  • Сначала его выпекали, а сегодня "Картошка" готовится менее чем за 30 минут. А вкус каждый раз поражает будто впервые.

Пирожное "Картошка" – любимая классика, которая продолжает покорять сердца любителей десертов из поколения в поколение. Это традиционное лакомство является идеальным дополнением как к праздничным встречам, так и к семейным чаепитиям.

Десерт не только вкусный, но и очень простой в приготовлении. Как сделать пирожное "Картофель" дома, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Линия.Инфо.

Как приготовить пирожное "Картофель"?

  • Время: 25 минут
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты: 
– 400 граммов песочного печенья; 
– 150 граммов сливочного масла; 
– 100 граммов сахарной пудры; 
– 2 столовые ложки какао-порошка; 
– 150 миллилитров сгущенного молока; 
– 100 граммов орехов (грецкие или фундук); 
– 1 пакетик ванильного сахара.

Приготовление:

  1. Измельчите песочное печенье до состояния крошки. Можно использовать блендер или положить печенье в пакет и раскатать скалкой.
     
  2. В глубокой миске взбейте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой и ванильным сахаром до кремообразного состояния. Добавьте какао-порошок и сгущенное молоко, хорошо перемешайте до однородной массы.
     
  3. В полученную массу постепенно добавьте крошку печенья и замесите густую массу. 
     
  4. Руками сформируйте из теста небольшие овальные пирожные, напоминающие по форме картофель. Обваляйте каждое пирожное в измельченных орехах для дополнительного вкуса и красоты.
     
  5. Выложите пирожные на тарелку и поставьте в холодильник минимум на 1 час для застывания. По желанию можете полить их шоколадом.

Готово!

