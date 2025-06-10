Одеський рецепт без духовки та качалки: неповторний торт "Літо"
- Торта "Літо" не потребує духовки та качалки, а також інших складних маніпуляцій.
- Цей торт має всі шанси стати відкриттям цього літа.
Смачний десерт з відтінками свіжості – це ідеальне "розвантаження" навіть після складного дня. Цей одеський рецепт точно стане вам у пригоді.
Цей стане для ваших рідних та близький справжнім сюрпризом. Він легкий у приготуванні, але нехай це не вводить вас в оману – смак десерту просто неперевершений. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу "Смачненьке".
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Рецепт торта "Літо"
- Час: 1 година + просочування
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів молока;
– 250 грамів сметани;
– 160 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
– 60 грамів вершкового масла;
– 300 грамів борошна;
– 150 мілілітрів апельсинового соку;
– цедра 1 апельсина;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– дрібка солі;
– 2 столові ложки топленого вершкового масла;
– кокосова стружка для прикраси.
Приготування:
- Молоко змішуємо зі сметаною у сотейнику. Додаємо цукор та яйця, збиваємо. Крохмаль розводимо у невеликій кількості молока, додаємо до маси та перемішуємо.
- Варимо крем на маленькому вогні до загуснення.
- Додаємо вершкове масло, перемішуємо, накриваємо плівкою в контакт та даємо охолонути.
- В апельсиновий сік додаємо 2 – 3 ложки цукру.
- Борошно змішуємо з цедрою, вливаємо сік і замішуємо тісто. Сюди ж додаємо трохи вершкового масла. Накриваємо та даємо відпочити 10 – 15 хвилин.
- Тісто ділимо на 8 частин, змащуємо маслом та залишаємо ще на 5 хвилин.
- З кожної кульки формуємо коржик та смажимо їх на пательні.
- Коли коржики охолонуть – перемащуємо кремом, прикрашаємо стружкою та ставимо у холодильник на кілька годин, щоб торт добре просочився.
Смачного!
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