Одеський рецепт без духовки та качалки: неповторний торт "Літо"

Смачний десерт з відтінками свіжості – це ідеальне "розвантаження" навіть після складного дня. Цей одеський рецепт точно стане вам у пригоді.

Цей стане для ваших рідних та близький справжнім сюрпризом. Він легкий у приготуванні, але нехай це не вводить вас в оману – смак десерту просто неперевершений. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу "Смачненьке". Читайте також Виглядає як десерт з вітрини вишуканого ресторану: "лінива" вівсянка на сніданок за 10 хвилин Рецепт торта "Літо" Час : 1 година + просочування

: 1 година + просочування Порцій: 8 Інгредієнти:

– 250 мілілітрів молока;

– 250 грамів сметани;

– 160 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

– 60 грамів вершкового масла;

– 300 грамів борошна;

– 150 мілілітрів апельсинового соку;

– цедра 1 апельсина;

– 2 – 3 столові ложки цукру;

– дрібка солі;

– 2 столові ложки топленого вершкового масла;

– кокосова стружка для прикраси. Приготування: Молоко змішуємо зі сметаною у сотейнику. Додаємо цукор та яйця, збиваємо. Крохмаль розводимо у невеликій кількості молока, додаємо до маси та перемішуємо. Варимо крем на маленькому вогні до загуснення. Додаємо вершкове масло, перемішуємо, накриваємо плівкою в контакт та даємо охолонути. В апельсиновий сік додаємо 2 – 3 ложки цукру. Борошно змішуємо з цедрою, вливаємо сік і замішуємо тісто. Сюди ж додаємо трохи вершкового масла. Накриваємо та даємо відпочити 10 – 15 хвилин. Тісто ділимо на 8 частин, змащуємо маслом та залишаємо ще на 5 хвилин. З кожної кульки формуємо коржик та смажимо їх на пательні. Коли коржики охолонуть – перемащуємо кремом, прикрашаємо стружкою та ставимо у холодильник на кілька годин, щоб торт добре просочився. Смачного! Цукерки з дитинства: як зробити "Метеорит".