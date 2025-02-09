Так смакує щастя: рецепт легендарного торта–еклеру "Карпатка" від переможниці "МастерШеф"

Цей торт підкорює з першого погляду, а кожен його шматочок просякнутий задоволенням. Торт-еклер – це частинка мистецтва, спробувати яку повинен кожен.

Рідні та близькі будуть оспівувати ваш кулінарний талант, як тільки побачать цей шедевр. 24 Канал пропонує відтворити його з професіоналом та скористатися рецептом переможниці 12 сезону "МастерШеф" Валерії Матрохіної, який вона опублікувала у своєму інстаграмі.

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Рецепт торта "Карпатка"

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8

Інгредієнти:

Для заварного тіста:

– 100 мілілітрів води;

– 100 мілілітрів молока;

– 80 грамів вершкового масла 82,5%;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 140 грамів борошна;

– 4 великих яйця.

Для заварного крему:

– 4 невеликих жовтки;

– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 150 грамів цукру;

– 1/2 чайної ложки ванільного екстракту;

– 600 мілілітрів молока;

– 180 грамів теплого вершкового масла.

Для ягідної начинки:

– 200 грамів ягід;

– 2 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки води;

– 1 столова ложка крохмалю з гіркою.

Приготування:

Щоб приготувати заварне тісто, змішайте в сотейнику молоко, воду, сіль та масло, і доведіть суміш до кипіння. Залиште на плиті, просійте борошно і ретельно перемішайте, поки тісто не стане однорідним. Прогрівайте тісто близько 5 хвилин, постійно помішуючи. Перекладіть тісто в іншу миску та дайте йому охолонути приблизно 10 хвилин. Почніть вбивати яйця по одному, щоразу добре вимішуючи. На деко, вкрите пергаментом, поставте кільце діаметром 17 сантиметрів і викладіть половину тіста. Якщо у вас є два кільця, можна випікати два одночасно. Випікайте при температурі 170 – 180 градусів протягом 25 хвилин. Після випікання дайте охолонути. Для приготування заварного крему в сотейнику змішайте жовтки, цукор, крохмаль, ванільний екстракт та молоко. Перемішайте, поставте на невеликий вогонь і, постійно помішуючи, дочекайтеся загустіння крему. Після загустіння варіть ще декілька хвилин, потім зніміть з вогню. Накрийте плівкою в контакт і дайте охолонути до кімнатної температури. Візьміть вершкове масло (воно має бути м'яким) і збивайте його блендером 5 – 7 хвилин. Якщо заварний крем охолов, поступово додавайте його до масла по 1 столовій ложці і збивайте до поєднання. Важливо: масло і крем мають бути приблизно однакової температури, інакше крем може розшаруватись. Для ягідної начинки викладіть ягоди, цукор, крохмаль і воду в пательню, перемішайте і варіть до загустіння. Якщо у ягодах є великі кісточки, протріть через сито. Збирайте торт у тому ж кільці: корж, половина крему, ягідна начинка, друга половина крему та другий корж. Поставте торт в холодильник на ніч і насолоджуйтесь!

Смачного!

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