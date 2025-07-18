Легендарний десерт: як приготувати торт, як знаменитий десерт від Kinder
- Цей торт стане справжнім подарунком для ваших рідних.
- Він нагадує знаменитий десерт, а з його приготуванням впорається навіть початківець.
Немає нічого ціннішого, ніж коли діти радіють улюбленому смаколику. А тепер ви зможете готувати один з їхніх улюблених десертів, а не витрачати гроші в магазині.
Цей торт недарма став справжньою зіркою соціальних мереж. Він подібний на знаменитий дитячий десерт, а своєю ніжністю підкорить навіть дорослих. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом з TikTok live_and_cooking.
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Як приготувати ніжний молочний торт?
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
бісквіт:
– 4 яйця;
– 150 грамів цукру;
– сіль;
– 40 мілілітрів олії;
– 40 – 50 мілілітрів молока;
– 120 грамів борошна;
– 40 грамів какао темного;
– 1 чайна ложка розпушувача;
крем:
– 900 мілілітрів молока;
– 140 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 100 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 150 грамів білого шоколаду;
– 200 грамів вершкового масла.
Приготування:
Почнемо з приготування бісквіта. У великій мисці з’єднайте яйця з цукром і збийте на високій швидкості міксером до утворення пишної світлої маси. Потім додайте рослинну олію та молоко, обережно перемішайте.
В іншій посудині змішайте борошно з какао-порошком і розпушувачем, все ретельно перемішайте та просійте. Поступово введіть сухі інгредієнти до яєчної маси й акуратно вимішайте лопаткою до густого, однорідного тіста.
Вилийте тісто у форму для випікання та відправте у попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте 30 – 35 хвилин.
Поки бісквіт печеться — варимо крем. Більшу частину молока (крім 100 мілілітрів) вилийте у каструлю. У мисці змішайте цукор, ванільний цукор, крохмаль та відкладене молоко, перемішайте до однорідності.
Поставте каструлю з молоком на повільний вогонь, доведіть до кипіння. Тонкою цівкою влийте крохмальну суміш у гаряче молоко, інтенсивно помішуючи. Варіть ще близько хвилини до загустіння.
Зніміть з вогню, додайте білий шоколад і перемішайте до повного розчинення. Накрийте крем харчовою плівкою в контакт і поставте в холодне місце для охолодження.
Збираємо торт. Остиглий бісквіт розріжте на три рівні коржі. У чистій мисці збийте м’яке вершкове масло до пишності, потім поступово додайте охолоджений крем і ще раз збийте. Готову масу накрийте плівкою та охолодіть.
Кожен корж злегка змастіть молоком або вершками для зволоження. Нанесіть шар крему, викладаючи його між усіма шарами бісквіта. Сформований торт поставте в холодильник щонайменше на ніч, щоб добре просочився.
Смачного!
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