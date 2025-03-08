Класична італійська насолода: готуємо торт "Мімоза" – ідеальний подарунок на 8 березня

Усі гадають, що "Мімоза" – це лише салат, але існує й однойменний італійський торт. Над ним доведеться попрацювати, але вже перший шматочок приємно здивує та переконає, що все було недарма, розповідає 24 Канал з посиланням на "Фокус".

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Інгредієнти:

– 4 яйце;

– 220 грамів цукру;

– 8 яєчних жовтків;

– 200 грамів борошна;

– 40 грамів картопляного крохмалю;

крем:

– 300 мілілітрів молока;

– 500 мілілітрів вершків 33%;

– половинка стручка ванілі;

– 8 яєчних жовтків;

– 200 грамів цукру;

– 55 грамів борошна;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

для лікерного просочення:

– 100 мілілітрів води;

– 50 грамів цукру;

– 50 мілілітрів апельсинового лікеру;

– цукрова пудра для посипання.

Приготування:

Приготування бісквіта. Візьміть глибоку миску, розбийте в неї чотири яйця і додайте цукор. Збивайте на високій швидкості до того моменту, як об’єм маси збільшиться приблизно вдвічі. Через 10 хвилин, не припиняючи збивання, поступово вливайте в суміш ще вісім яєчних жовтків. Подальше збивання зробить масу пишнішою – вона може збільшитись у три або навіть чотири рази.

Додаємо сухі інгредієнти. Борошно, необхідне для бісквіта, попередньо змішайте з крохмалем і двічі просійте, щоб наситити його киснем. Поступово всипайте просіяні сухі компоненти у яєчну масу, обережно перемішуючи силіконовою лопаткою плавними рухами до повного зникнення грудочок. Цей спосіб допоможе ще більше повітря наділити бісквіт.

Випікаємо бісквіт. Розподіліть готове тісто порівну між двома роз'ємними формами, попередньо змащеними маслом та посипаними борошном, і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою – якщо вона виходить сухою, коржі готові. Охолодіть бісквіти та залиште на кілька годин у харчовій плівці для стабілізації.

Готуємо крем. В каструлю з товстим дном вилийте молоко та вершки, додайте насіння ванілі (або використайте ванільний екстракт) і акуратно перемішайте. Поставте на середній вогонь, не доводячи до кипіння. В окремій посудині ретельно збийте жовтки з цукром, всипте туди ж просіяне борошно і збийте до гладкої, рівної суміші. Потім, повільно влийте гарячий молочний розчин у яєчну суміш, постійно перемішуючи. Далі поверніть усе в каструлю і варіть, постійно помішуючи, доки крем не загусне. В ідеалі він повинен бути без грудочок. Зніміть крем з вогню, охолодіть і накрийте харчовою плівкою, щоб не утворилася скоринка.

Додатковий крем. Збийте залишкові вершки з цукровою пудрою. Відкладіть близько трьох столових ложок у окремий посуд, а решту акуратно вмішайте в крем "Патіс'єр", щоб вершки не осіли. Потім поставте крем у холодильник.

Гострим довгим ножем розріжте перший бісквіт на три частини. З другого бісквіту видаліть скоринку, після чого дуже акуратно наріжте його гострим ножем спочатку на тонкі смужки, а потім на невеликі кубики – вони слугуватимуть прикрасою для торта.

Для сиропу в маленькій каструлі нагрійте воду з цукром до повного розчинення останнього. Перелийте отриманий сироп у миску, додайте лікер і дайте охолонути.

Збираємо торт. Викладіть перший корж на широку тарілку, щедро змастіть його просоченням, не шкодуючи сироп. На ньому нанесіть тонкий шар збитих вершків (приблизно 1,5 столової ложки з раніше відкладених). Потім рівномірно розподіліть третину крему "Патіс'єр" і накрийте другим коржем. Процедуру повторюйте з наступним коржем, поки не використаєте всі частини.

Накрийте торт останнім бісквітним коржем і ретельно змастіть його верхню частину та боки рештою крему. Прикрасьте всю поверхню нарізаними шматочками бісквіта, які ви підготували раніше.