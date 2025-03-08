Все думают, что "Мимоза" – это только салат, но существует и одноименный итальянский торт. Над ним придется поработать, но уже первый кусочек приятно удивит и убедит, что все было не зря, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Фокус".

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Ингредиенты:

– 4 яйцо;

– 220 граммов сахара;

– 8 яичных желтков;

– 200 граммов муки;

– 40 граммов картофельного крахмала;

крем:

– 300 миллилитров молока;

– 500 миллилитров сливок 33%;

– половинка стручка ванили;

– 8 яичных желтков;

– 200 граммов сахара;

– 55 граммов муки;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

для ликерной пропитки:

– 100 миллилитров воды;

– 50 граммов сахара;

– 50 миллилитров апельсинового ликера;

– сахарная пудра для посыпки.

Приготовление:

Приготовление бисквита. Возьмите глубокую миску, разбейте в нее четыре яйца и добавьте сахар. Взбивайте на высокой скорости до того момента, как объем массы увеличится примерно вдвое. Через 10 минут, не прекращая взбивания, постепенно вливайте в смесь еще восемь яичных желтков. Дальнейшее взбивание сделает массу более пышной – она может увеличиться в три или даже четыре раза.

Добавляем сухие ингредиенты. Муку, необходимую для бисквита, предварительно смешайте с крахмалом и дважды просейте, чтобы насытить ее кислородом. Постепенно всыпайте просеянные сухие компоненты в яичную массу, осторожно перемешивая силиконовой лопаткой плавными движениями до полного исчезновения комочков. Этот способ поможет еще больше воздуха наделить бисквит.

Выпекаем бисквит. Распределите готовое тесто поровну между двумя разъемными формами, предварительно смазанными маслом и посыпанными мукой, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой – если она выходит сухой, коржи готовы. Охладите бисквиты и оставьте на несколько часов в пищевой пленке для стабилизации.

Готовим крем. В кастрюлю с толстым дном вылейте молоко и сливки, добавьте семена ванили (или используйте ванильный экстракт) и аккуратно перемешайте. Поставьте на средний огонь, не доводя до кипения. В отдельной посудине тщательно взбейте желтки с сахаром, всыпьте туда же просеянную муку и взбейте до гладкой, ровной смеси. Затем, медленно влейте горячий молочный раствор в яичную смесь, постоянно перемешивая. Далее верните все в кастрюлю и варите, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. В идеале он должен быть без комочков. Снимите крем с огня, охладите и накройте пищевой пленкой, чтобы не образовалась корочка.

Дополнительный крем. Взбейте остаточные сливки с сахарной пудрой. Отложите около трех столовых ложек в отдельную посуду, а остальные аккуратно вмешайте в крем "Патисьер", чтобы сливки не осели. Затем поставьте крем в холодильник.

Острым длинным ножом разрежьте первый бисквит на три части. Со второго бисквита удалите корочку, после чего очень аккуратно нарежьте его острым ножом сначала на тонкие полоски, а затем на небольшие кубики – они будут служить украшением для торта.

Для сиропа в маленькой кастрюле нагрейте воду с сахаром до полного растворения последнего. Перелейте полученный сироп в миску, добавьте ликер и дайте остыть.

Собираем торт. Выложите первый корж на широкую тарелку, щедро смажьте его пропиткой, не жалея сироп. На нем нанесите тонкий слой взбитых сливок (примерно 1,5 столовой ложки из ранее отложенных). Затем равномерно распределите треть крема "Патисьер" и накройте вторым коржом. Процедуру повторяйте со следующим коржом, пока не используете все части.

Накройте торт последним бисквитным коржом и тщательно смажьте его верхнюю часть и бока оставшимся кремом. Украсьте всю поверхность нарезанными кусочками бисквита, которые вы подготовили ранее.