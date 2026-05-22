22 травня, 22:39
Полуничний торт "Ізабелла" за 10 хвилин без випікання: його обожнюють усі

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Сезон полуниці дає можливість насолодитися великою кількістю неймовірних смаколиків.

Смачний полуничний торт – це не завжди про тісто, вмикання духовки та інші турботи. Можна витратити буквально лічені хвилини та отримати по-справжньому фантастичний результат, стверджує портал "Господинька"

Як швидко приготувати торт з полуницею? 

  • Час: 10 хвилин + застигання
  • Порцій: 8 

Інгредієнти: 
– 350 грамів печива до кави;
– 110 мілілітрів розтопленого вершкового масла;
– 2 столові ложки згущеного молока;
крем: 
– 20 грамів желатину;
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 140 грамів цукру;
– 250 грамів сметани;
– 10 грамів ванільного цукру;
полунична начинка: 
– 300 грамів полуниці;
– 90 грамів полуничного желе;
– 400 мілілітрів кипʼяченої води. 

Велика порція задоволення / Фото "Господинька"

Приготування

  1. Подрібніть печиво у крихту за допомогою блендера або качалки.
  2. Додайте до нього розтоплене вершкове масло і згущене молоко, після чого ретельно перемішайте.
  3. Викладіть отриману масу на дно роз'ємної форми, добре утрамбуйте та поставте в холодильник для застигання основи.
  4. Для приготування крему спочатку залийте желатин невеликою кількістю води і залиште його для набухання, після чого обережно розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовці (не доводячи до кипіння).
  5. У глибокій мисці з'єднайте кисломолочний сир, сметану, звичайний та ванільний цукор.
  6. Ретельно перебийте все блендером до стану гладкого, однорідного мусу без грудочок.
  7. Тонкою цівкою влийте розтоплений желатин, постійно помішуючи масу.
  8. Вилийте сирний крем на охолоджену основу з печива та поверніть форму в холодильник до повного застигання білого шару.
  9. Для фінального шару розчиніть полуничне желе у гарячій кип'яченій воді та дайте йому охолонути до кімнатної температури.
  10. Полуницю ретельно помийте, видаліть хвостики, наріжте красивими скибочками та охайно розкладіть поверх застиглого сирного крему.
  11. Обережно залийте ягоди охолодженим рідким желе і відправте торт у холодильник щонайменше на кілька годин (а краще на ніч), поки верхній шар повністю не перетвориться на глянцеве ягідне дзеркало.