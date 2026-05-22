Полуничний торт "Ізабелла" за 10 хвилин без випікання: його обожнюють усі
Сезон полуниці дає можливість насолодитися великою кількістю неймовірних смаколиків.
Смачний полуничний торт – це не завжди про тісто, вмикання духовки та інші турботи. Можна витратити буквально лічені хвилини та отримати по-справжньому фантастичний результат, стверджує портал "Господинька".
Як швидко приготувати торт з полуницею?
- Час: 10 хвилин + застигання
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 350 грамів печива до кави;
– 110 мілілітрів розтопленого вершкового масла;
– 2 столові ложки згущеного молока;
крем:
– 20 грамів желатину;
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 140 грамів цукру;
– 250 грамів сметани;
– 10 грамів ванільного цукру;
полунична начинка:
– 300 грамів полуниці;
– 90 грамів полуничного желе;
– 400 мілілітрів кипʼяченої води.
Велика порція задоволення / Фото "Господинька"
Приготування:
- Подрібніть печиво у крихту за допомогою блендера або качалки.
- Додайте до нього розтоплене вершкове масло і згущене молоко, після чого ретельно перемішайте.
- Викладіть отриману масу на дно роз'ємної форми, добре утрамбуйте та поставте в холодильник для застигання основи.
- Для приготування крему спочатку залийте желатин невеликою кількістю води і залиште його для набухання, після чого обережно розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовці (не доводячи до кипіння).
- У глибокій мисці з'єднайте кисломолочний сир, сметану, звичайний та ванільний цукор.
- Ретельно перебийте все блендером до стану гладкого, однорідного мусу без грудочок.
- Тонкою цівкою влийте розтоплений желатин, постійно помішуючи масу.
- Вилийте сирний крем на охолоджену основу з печива та поверніть форму в холодильник до повного застигання білого шару.
- Для фінального шару розчиніть полуничне желе у гарячій кип'яченій воді та дайте йому охолонути до кімнатної температури.
- Полуницю ретельно помийте, видаліть хвостики, наріжте красивими скибочками та охайно розкладіть поверх застиглого сирного крему.
- Обережно залийте ягоди охолодженим рідким желе і відправте торт у холодильник щонайменше на кілька годин (а краще на ніч), поки верхній шар повністю не перетвориться на глянцеве ягідне дзеркало.