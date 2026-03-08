Як приготувати торт "Пломбір" на сковорідці за 15 хвилин: не потрібно нічого випікати

Є рецепти, які на перший погляд виглядають дивно – торт без духовки, та ще й на сковорідці. Але саме такі варіанти часто рятують, коли хочеться домашнього десерту без довгого випікання.

Він такий простий у приготуванні, потрібно всього лиш підсмажити на пательні пісочну крихту та об'єднати її з повітряним кремом, пише Cooking time with Alena. Після охолодження смак виходить м’який і справді нагадує пломбір.

Не пропустіть Чим змастити випічку для ідеального блиску: яйця вже вчорашній день

Як приготувати торт на сковорідці?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів борошна;

– 200 грамів вершкового масла;

– 3 столові ложки цукру;

– дрібка солі;

– 400 грамів сметани жирністю від 18%;

– 150 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

– 16 грамів ванільного цукру;

– дрібка солі;

– 80 грамів вершкового масла.

Робимо неймовірний торт без зайвих зусиль: відео

Приготування:

Змішайте борошно з дрібкою солі та цукром. Додайте м’яке вершкове масло й перетріть руками до розсипчастої крихти. Перекладіть її на розігріту пательню та обсмажуйте на середньому вогні, постійно помішуючи, поки маса не стане золотистою. Після цього відставте тісто вбік, щоб воно трохи охололо. Для крему в каструлі з товстим дном з’єднайте сметану, цукор, кукурудзяний крохмаль, яйця, дрібку солі та ванільний цукор. Добре перемішайте все до однорідності, поставте на малий вогонь і варіть, безперервно помішуючи, доки крем не загусне. Наприкінці додайте вершкове масло й перемішайте, щоб воно повністю розтануло. Форму діаметром 26 сантиметрів застеліть харчовою плівкою. На дно викладіть частину крихти, зверху розподіліть шар крему. Повторюйте так, чергуючи шари. На кожен шар використовуйте приблизно 3 – 4 столові ложки крему. Верх також посипте крихтою. Готовий торт поставте в холодильник на 1 – 2 години. Після охолодження його можна діставати з форми й подавати.

Як перевірити вдома чи справжнє масло?

У домашніх умовах, можна проаналізувати, як масло поводиться в холоді, інформує Іnformator. Якщо воно щойно з холодильника, справжній продукт буде твердим і щільним. Його не так легко намазати на хліб без зусилля.

Якщо ж брусок одразу мажеться, мов крем, це вже підозріло. Часто так поводяться продукти з домішками рослинних жирів. Також можна нагріти шматочок на пательні. Справжнє вершкове масло тане рівно, спокійно, дає приємний молочний запах і не розпадається на дивні фракції. Якщо ж у сковорідці з’являється багато піни, бризок, різкий запах або маса поводиться неприродно, варто насторожитися.

Ще один показовий момент – колір і зріз. Натуральне масло зазвичай має рівний, м’який відтінок – не яскраво-жовтий. На зрізі воно виглядає матовим, а не блискучим.

Що ще можна приготувати?