18 січня 2025, 21:18
Треба вміти себе тішити: приготуйте торт без випікання за 15 хвилин
Цей торт стане знахідкою для ваших вихідних. Готувати його вкрай легко, а насолоджуватися ним у колі рідних або друзів просто незабутньо.
Цей торт з переліку "лінивих", адже довго стояти над ним точно не доведеться. Всього кілька простих маніпуляцій – і смачнющий десерт на вихідні готовий! 24 Канал пропонує відтворити рецепт порталу "Смачненьке".
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Рецепт торта "Мурашник"
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 700 грамів печива "Топлене молоко";
– 2 склянки вареного згущеного молока;
– 50 грамів чорного шоколаду;
– упаковка вершкового масла;
– 3 столові ложки сметани;
– жменя волоських горіхів.
Приготування:
- Печиво подрібнюємо руками.
- Окремо збиваємо масло, сметану та згущене молоко. Додаємо в суміш горіхи.
- З'єднайте печиво з кремом, акуратно перемішайте до однорідної консистенції та викладіть на окрему тарілку.
- Дрібно натріть шоколад та прикрасьте торт.
- Найкраще залишити торт у холодильнику на кілька годин або на ніч.
Смачного!
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