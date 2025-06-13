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13 червня, 06:06
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День повинен починатися яскраво: легендарні тости з яйцем пашот

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Смачний та яскравий сніданок є запорукою вдалого дня.
  • Тост з яйцем пашот входить в перелік таких страв.

Смачний та яскравий сніданок – запорука вдалого дня. Тост з яйцем пашот точно входить в перелік страв саме з таким ефектом.

Ці тости стануть у пригоді на кожен день. Попри простоту приготування вони мають дивовижний смак, завдяки чому мають популярність в усьому світі, розповідає 24 Канал.

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Рецепт тостів з яйцем пашот 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 4 скибки тостового хліба;
– 4 яйця;
– 1 літр води;
– 1,5 столової ложки оцту;
– твердий сир;
– шматочки шинки або слабосолоної риби;
– овочі або листя салату. 

Приготування

  1. Підсмажуємо хліб до рум’яної скоринки. Паралельно готуємо яйце пашот: у каструлі кип’ятимо 1 літр води, додаємо дрібку солі та трохи оцту.

  2. Швидко закручуємо воду ложкою, створюючи воронку, і обережно вбиваємо туди сире яйце. Варимо близько 2 – 3 хвилин, після чого виймаємо його шумівкою.

  3. На обсмажений тост викладаємо овочі, лист салату, шматочок сиру, а зверху – яйце пашот.

Смачного!

Це просто знахідка: деруни з ковбасою на кожен день. 