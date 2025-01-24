УКР РУС
24 січня 2025, 06:06
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Ніби й просто, але є нюанс: чи треба чистити гарбуз – не все так очевидно

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Гарбуз – чудовий та універсальний продукт, з якого можна приготувати стільки смачних страв! Однак не всі знають все про те, чи варто його чистити перед приготуванням.

У кожної господині є улюблені рецепти з гарбузом, однак це завжди випробування, адже гарбуз потрібно чистити. Чи завжди потрібно це робити – розповідає 24 Канал. 

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Чи треба чистити гарбуз 

Шкірка гарбуза тверда та неїстівна, відповідно, у будь-якому її потрібно видалити перед вживанням. Однак не завжди чищення гарбуза повинно бути довгим й марудним. Є простий спосіб, який гарантовано збереже ваші сили та нерви. 

Основа багатьох смачних страв / Фото Freepik 

Алгоритм дій дуже простий: 

  • нарізаємо гарбуз на невеликі шматочки;
  • запікаємо 30 хвилин при 180 градусах;
  • даємо охолонути і легко відділяємо м'якоть від шкірки. 

Окрім легкості очищення гарбуз стане м'яким та соковитим, а це ідеальне доповнення до будь-якої страви. 

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