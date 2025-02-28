Промивання вареників та пельменів перед варінням: навіщо деякі господині це роблять і чи треба

Багато господинь обирає магазинні напівфабрикати замість того, щоб готувати пельмені чи вареники з нуля. Такий вибір зумовлений насамперед зручністю, яка дозволяє заощадити час та зусилля. Однак у них є суттєвий мінус: під впливом перепадів температури на них часто з'являються тріщини.

Як наслідок, це призводить до витікання ароматного м'ясного соку. Але досвідчені кулінари опанували метод, який гарантує, що вареники та пельмені залишаться цілими під час приготування, передає 24 Канал з посиланням на Novosti24.

Читайте також Це робить кожен з нас: чому суп категорично не можна розігрівати у мікрохвильовці

Навіщо пельмені та вареники промивають перед варінням

Багато господинь часто промивають заморожені пельмені та вареники водою перед приготуванням. Це допомагає продукту акліматизуватися у воді, що забезпечує кращий процес приготування – так вони не потріскають і начинка залишиться недоторканою.

Також обробка водою не лише забезпечує м'яке замочування, але й допомагає прогріти вареники чи пельмені, покращуючи їхню текстуру та смак.

При цьому, якщо вироби були правильно заморожені та зберігаються в розсипчастому вигляді, промивати їх перед варінням необов'язково.

Як правильно це робити?

Якщо ви все ж таки наважилися спробувати промити їх перед варінням, то робіть це правильно, щоб не пошкодити тісто:

Використовуйте холодну воду – у жодному разі не теплу або гарячу, інакше тісто розм'якне і може почати розвалюватися.

– у жодному разі не теплу або гарячу, інакше тісто розм'якне і може почати розвалюватися. Промивайте порціями – не варто засипати всю пачку відразу, краще промивати невеликими порціями, щоб не зламати вироби.

– не варто засипати всю пачку відразу, краще промивати невеликими порціями, щоб не зламати вироби. Швидко занурюйте – якщо тісто надто ніжне, можна занурити вироби в миску з холодною водою і відразу вийняти, щоб вони не розм'якли.

– якщо тісто надто ніжне, можна занурити вироби в миску з холодною водою і відразу вийняти, щоб вони не розм'якли. Дайте обсохнути – перед варінням можна злегка струсити або промокнути паперовим рушником, якщо на поверхні залишилося занадто багато води. Одразу після цього слід кидати в киплячу воду.

А ви знаєте: навіщо змащувати терку олією.