Страва, точно повинна бути на Трійцю: фаршировані яйця з найсмачнішою автентичною начинкою

Яйця, оселедець та буряк – це фантастичне поєднання для апетитної закуски, яку полюбляли ще наші предки. А для того, щоб закуска була менш калорійною, майонез можна замінити грецьким йогуртом, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Інгредієнти:

– 6 курячих яєць;

– 2 варені буряки;

– 2,5 філе оселедця;

– 4 столові ложки майонезу;

– сіль та перець до смаку;

– пучок зеленої цибулі.

Приготування:

Зваріть шість яєць круто. Коли охолонуть – очистіть їх від шкаралупи, розріжте вздовж навпіл. Білки відкладіть, а жовтки перекладіть у глибоку миску – вони стануть основою для начинки.

Візьміть 2 невеликі буряки (загальною масою до 200 грамів). Їх можна заздалегідь запекти в духовці або зварити до готовності. Подрібніть буряк ножем або натріть на великій тертці й додайте до жовтків.

Оселедець добре промийте в холодній воді, щоб позбутись надлишку солі та розсолу, обсушіть паперовим рушником. Наріжте рибу якнайдрібніше й додайте до миски з жовтками та буряком.

Додайте майонез та дрібно нарізану цибулю. Посоліть та поперчіть. Все ретельно перемішайте до однорідної консистенції.