Це може трапитися з кожним: чому кабачкова ікра гірка

Кабачкова ікра – одна з головних закусок, яку ми заготовляємо на зиму. Однак часто трапляється, що всі старання марні, адже в результаті вона виходить дуже гіркою.

Гірка кабачкова ікра – це прикрість, яка може трапитися з кожною господинею. Чому вона трапляється і як її уникнути – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

Чому кабачкова ікра може бути гіркою?

Причина дуже банальна – гіркий смак самих плодів кабачків. Це може траплятися з багатьох причин:

недостатній полив;

"сусідство" з невідповідними культурами;

надлишок сонця;

перенасичення фосфором та калієм.

Саме тому варто пробувати на смак усі плоди, які ви хочете використати для приготування кабачкової ікри.

Як прибрати гіркоту з кабачків?

Найпростіший спосіб – замочування у солоній воді. Нарізаємо кабачки, заливаємо водою і додаємо сіль з розрахунком 2,5 столової ложки солі на 1 літр води. Залишаємо на годину, після чого добре промиваємо овоч.

Що ще можна приготувати з кабачків?