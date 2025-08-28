Укр Рус
28 серпня, 10:31
1

Це може трапитися з кожним: чому кабачкова ікра гірка

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Кабачкова ікра – одна з головних закусок, яку ми заготовляємо на зиму. Однак часто трапляється, що всі старання марні, адже в результаті вона виходить дуже гіркою.

Гірка кабачкова ікра – це прикрість, яка може трапитися з кожною господинею. Чому вона трапляється і як її уникнути – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media

Чому кабачкова ікра може бути гіркою? 

Причина дуже банальна – гіркий смак самих плодів кабачків. Це може траплятися з багатьох причин: 

  • недостатній полив;
  • "сусідство" з невідповідними культурами;
  • надлишок сонця;
  • перенасичення фосфором та калієм.

Саме тому варто пробувати на смак усі плоди, які ви хочете використати для приготування кабачкової ікри. 

Як прибрати гіркоту з кабачків? 

Найпростіший спосіб – замочування у солоній воді. Нарізаємо кабачки, заливаємо водою і додаємо сіль з розрахунком 2,5 столової ложки солі на 1 літр води. Залишаємо на годину, після чого добре промиваємо овоч. 

