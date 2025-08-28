Гірка кабачкова ікра – це прикрість, яка може трапитися з кожною господинею. Чому вона трапляється і як її уникнути – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

До теми Півгодини – і все готово: кабачкова ікра за найпростішим рецептом – не треба стояти біля плити

Чому кабачкова ікра може бути гіркою?

Причина дуже банальна – гіркий смак самих плодів кабачків. Це може траплятися з багатьох причин:

  • недостатній полив;
  • "сусідство" з невідповідними культурами;
  • надлишок сонця;
  • перенасичення фосфором та калієм.

Саме тому варто пробувати на смак усі плоди, які ви хочете використати для приготування кабачкової ікри.

Як прибрати гіркоту з кабачків?

Найпростіший спосіб – замочування у солоній воді. Нарізаємо кабачки, заливаємо водою і додаємо сіль з розрахунком 2,5 столової ложки солі на 1 літр води. Залишаємо на годину, після чого добре промиваємо овоч.

Що ще можна приготувати з кабачків?

  • Чудовим варіантом стане кетчуп на зиму.
  • Цей соус вже став справжнім відкриттям для багатьох господинь.
  • Він легкий у приготуванні та смакує краще за традиційний кетчуп з помідорів.