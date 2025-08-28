Гірка кабачкова ікра – це прикрість, яка може трапитися з кожною господинею. Чому вона трапляється і як її уникнути – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.
До теми Півгодини – і все готово: кабачкова ікра за найпростішим рецептом – не треба стояти біля плити
Чому кабачкова ікра може бути гіркою?
Причина дуже банальна – гіркий смак самих плодів кабачків. Це може траплятися з багатьох причин:
- недостатній полив;
- "сусідство" з невідповідними культурами;
- надлишок сонця;
- перенасичення фосфором та калієм.
Саме тому варто пробувати на смак усі плоди, які ви хочете використати для приготування кабачкової ікри.
Як прибрати гіркоту з кабачків?
Найпростіший спосіб – замочування у солоній воді. Нарізаємо кабачки, заливаємо водою і додаємо сіль з розрахунком 2,5 столової ложки солі на 1 літр води. Залишаємо на годину, після чого добре промиваємо овоч.
Що ще можна приготувати з кабачків?
- Чудовим варіантом стане кетчуп на зиму.
- Цей соус вже став справжнім відкриттям для багатьох господинь.
- Він легкий у приготуванні та смакує краще за традиційний кетчуп з помідорів.