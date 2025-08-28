Горькая кабачковая икра – это неприятность, которая может случиться с каждой хозяйкой. Почему она случается и как ее избежать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

К теме Полчаса – и все готово: кабачковая икра по самому простому рецепту – не надо стоять у плиты

Почему кабачковая икра может быть горкой?

Причина очень банальна – горький вкус самих плодов кабачков. Это может случаться по многим причинам:

недостаточный полив;

"соседство" с неподходящими культурами;

избыток солнца;

перенасыщение фосфором и калием.

Именно поэтому стоит пробовать на вкус все плоды, которые вы хотите использовать для приготовления кабачковой икры.

Как убрать горечь из кабачков?

Самый простой способ – замачивание в соленой воде. Нарезаем кабачки, заливаем водой и добавляем соль с расчетом 2,5 столовой ложки соли на 1 литр воды. Оставляем на час, после чего хорошо промываем овощ.

Что еще можно приготовить из кабачков?