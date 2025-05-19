Хрумка й пікантна закуска без зайвого жиру: готуємо цибулеві чипси з сиром від Ектора

Цибулеві чипси з сиром – проста та смачна альтернатива традиційним готовим снекам. Для приготування потрібні лише 3 основні інгредієнти: цибуля, сир і набір спецій. І що найцікавіше вони повністю готуються в духовці, тобто нежирні.

Вони хрумкі, пікантні, з ароматом паприки й часнику – просто неможливо зупинитись на одному. Рецептом цибулевих чипсів з сиром ділиться 24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво. Читайте також Розбирають зі столу найшвидше: закуска для любителів "Оселедця під шубою" Цибулеві чипси з сиром Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– цибуля;

– сир;

– сухий часник, паприка, мелений перець, сіль – на смак. Приготування: Очистьте та наріжте кільцями цибулю. Викладіть їх на пергамент;

Зверху щедро посипте сиром і спеціями.

Відправте в розігріту духовку до 200 градусів на 20 хвилин. Дайте охолонути і насолоджуйтеся. Смачного! Теж приготуйте: закусочне масло з грибами на грінки.