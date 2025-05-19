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19 травня, 12:31
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Хрумка й пікантна закуска без зайвого жиру: готуємо цибулеві чипси з сиром від Ектора

Марта Касіянчук

Цибулеві чипси з сиром – проста та смачна альтернатива традиційним готовим снекам. Для приготування потрібні лише 3 основні інгредієнти: цибуля, сир і набір спецій. І що найцікавіше вони повністю готуються в духовці, тобто нежирні.

Вони хрумкі, пікантні, з ароматом паприки й часнику – просто неможливо зупинитись на одному. Рецептом цибулевих чипсів з сиром ділиться 24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво

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Цибулеві чипси з сиром

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– цибуля;
– сир;
– сухий часник, паприка, мелений перець, сіль – на смак.

Приготування:

  1. Очистьте та наріжте кільцями цибулю. Викладіть їх на пергамент;
     
  2. Зверху щедро посипте сиром і спеціями.
     
  3. Відправте в розігріту духовку до 200 градусів на 20 хвилин. Дайте охолонути і насолоджуйтеся.

Смачного!

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