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13 березня, 01:05
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Смачно, швидко та бюджетно: спрощений рецепт знаменитого французького цибулевого супу

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Гарячі страви завжди володіють особливим шармом. І не потрібно докладати багато зусиль, аби на столі опинилася запашна гаряча трапеза.

Смачно, ситно і дуже дешево – хіба можна знайти краще поєднання? Цибулевий суп дозволить отримати від нього максимальну насолоду та подати до столу ситний обід, не витрачаючи багато часу та грошей, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт бюджетного цибулевого супу 

  • Час: 30 хвилин 
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 3 плавлених сирки;
– 6 середніх цибулин;
– 1 морква;
– 4 картоплини;
– 50 грамів вершкового масла;
– 2 літри води;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування:

  1. На сковороді розтопіть шматочок вершкового масла, додайте подрібнену цибулю і обсмажуйте її приблизно 5 хвилин на середньому вогні.
  2. Після цього додайте натерту моркву та продовжуйте обсмажувати ще кілька хвилин, поки овочі не набудуть золотистого кольору.
  3. У каструлю налийте два літри води, перенесіть до неї обсмажені овочі, а також заздалегідь нарізану картоплю.
  4. Перемішайте всі інгредієнти, додайте сіль і перець до смаку. Доведіть бульйон до кипіння, а потім варіть його на слабкому вогні протягом 15 хвилин.
  5. Натріть плавлений сирок на тертці та додайте його в киплячий бульйон, добре перемішуючи.
  6. Перед подачею посипте суп дрібно нарізаним кропом і подавайте до столу разом із сухариками.

Смачного!

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