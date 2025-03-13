13 березня, 01:05
Смачно, швидко та бюджетно: спрощений рецепт знаменитого французького цибулевого супу
Гарячі страви завжди володіють особливим шармом. І не потрібно докладати багато зусиль, аби на столі опинилася запашна гаряча трапеза.
Смачно, ситно і дуже дешево – хіба можна знайти краще поєднання? Цибулевий суп дозволить отримати від нього максимальну насолоду та подати до столу ситний обід, не витрачаючи багато часу та грошей, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт бюджетного цибулевого супу
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 плавлених сирки;
– 6 середніх цибулин;
– 1 морква;
– 4 картоплини;
– 50 грамів вершкового масла;
– 2 літри води;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- На сковороді розтопіть шматочок вершкового масла, додайте подрібнену цибулю і обсмажуйте її приблизно 5 хвилин на середньому вогні.
- Після цього додайте натерту моркву та продовжуйте обсмажувати ще кілька хвилин, поки овочі не набудуть золотистого кольору.
- У каструлю налийте два літри води, перенесіть до неї обсмажені овочі, а також заздалегідь нарізану картоплю.
- Перемішайте всі інгредієнти, додайте сіль і перець до смаку. Доведіть бульйон до кипіння, а потім варіть його на слабкому вогні протягом 15 хвилин.
- Натріть плавлений сирок на тертці та додайте його в киплячий бульйон, добре перемішуючи.
- Перед подачею посипте суп дрібно нарізаним кропом і подавайте до столу разом із сухариками.
Смачного!
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