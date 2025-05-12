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12 травня, 08:31
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Вони нічим не гірші за деруни: рецепт ароматних цибуляників – в них закохалися соцмережі

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Деруни цілком заслужено можна вважати порцією концентрованої насолоди. Але є альтернатива, яка нічим не поступається оригіналу.

Якщо ви обожнюєте деруни, то просто мусите спробувати цибуляники. Вони не тільки легкі у виконанні, а й нереально смачні. 24 Канал пропонує приготувати їх за рецептом з ТікТок lanas_diet.

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Рецепт цибуляників 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 5 цибулин;
– 3 великі картоплини;
– 2 яйця;
– 1 склянка борошна;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Цибулю наріжте дрібними кубиками і обсмажте на сковороді до м’якості. Додайте до неї яйця, борошно, сіль і перець, ретельно перемішайте до однорідної маси.

  2. Окремо натріть картоплю на дрібній тертці, змішайте з цибулевою сумішшю та добре перемішайте ще раз.

  3. Викладайте отримане тісто ложкою на розігріту сковороду з олією і смажте з обох боків до золотистої скоринки.

  4. Подавайте гарячими з сметаною або улюбленим соусом.

Смачного!

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