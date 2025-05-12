Вони нічим не гірші за деруни: рецепт ароматних цибуляників – в них закохалися соцмережі
Деруни цілком заслужено можна вважати порцією концентрованої насолоди. Але є альтернатива, яка нічим не поступається оригіналу.
Якщо ви обожнюєте деруни, то просто мусите спробувати цибуляники. Вони не тільки легкі у виконанні, а й нереально смачні. 24 Канал пропонує приготувати їх за рецептом з ТікТок lanas_diet.
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Рецепт цибуляників
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 5 цибулин;
– 3 великі картоплини;
– 2 яйця;
– 1 склянка борошна;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Цибулю наріжте дрібними кубиками і обсмажте на сковороді до м’якості. Додайте до неї яйця, борошно, сіль і перець, ретельно перемішайте до однорідної маси.
Окремо натріть картоплю на дрібній тертці, змішайте з цибулевою сумішшю та добре перемішайте ще раз.
Викладайте отримане тісто ложкою на розігріту сковороду з олією і смажте з обох боків до золотистої скоринки.
Подавайте гарячими з сметаною або улюбленим соусом.
Смачного!
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