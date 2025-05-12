Якщо ви обожнюєте деруни, то просто мусите спробувати цибуляники. Вони не тільки легкі у виконанні, а й нереально смачні. 24 Канал пропонує приготувати їх за рецептом з ТікТок lanas_diet.

Буде цікаво 20 хвилин – і все готово: готуємо ціле деко печива – перед ним не встоять навіть дорослі

Рецепт цибуляників

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 5 цибулин;

– 3 великі картоплини;

– 2 яйця;

– 1 склянка борошна;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Цибулю наріжте дрібними кубиками і обсмажте на сковороді до м’якості. Додайте до неї яйця, борошно, сіль і перець, ретельно перемішайте до однорідної маси. Окремо натріть картоплю на дрібній тертці, змішайте з цибулевою сумішшю та добре перемішайте ще раз. Викладайте отримане тісто ложкою на розігріту сковороду з олією і смажте з обох боків до золотистої скоринки. Подавайте гарячими з сметаною або улюбленим соусом.

Смачного!

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