Если вы обожаете деруны, то просто обязаны попробовать луковые оладьи. Они не только легкие в исполнении, но и нереально вкусные. 24 Канал предлагает приготовить их по рецепту с ТикТок lanas_diet.
Будет интересно 20 минут – и все готово: готовим целый противень печенья – перед ним не устоят даже взрослые
Рецепт луковичных оладьий
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 5 луковиц;
– 3 большие картофелины;
– 2 яйца;
– 1 стакан муки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковороде до мягкости. Добавьте к нему яйца, муку, соль и перец, тщательно перемешайте до однородной массы.
Отдельно натрите картофель на мелкой терке, смешайте с луковой смесью и хорошо перемешайте еще раз.
Выкладывайте полученное тесто ложкой на разогретую сковороду с маслом и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.
Приятного аппетита!
Влияет ли соль время на закипание воды: точка в популярном споре.