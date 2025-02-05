Жодні магазинні так не смакуватимуть: швидкі шоколадні цукерки з горіхами
Шоколад та горіхи – це дует, який дарує неймовірну насолоду. І подарувати її собі та рідним можна за кілька хвилин і без особливих турбот.
Приготовані власноруч солодощі завжди смакують найкраще. Навіть коли мова йде про цукерки, не обов'язково йти в магазин, адже є можливість зробити самому, не витрачаючи багато часу і сил. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "На пенсії" та насолодитися смаком улюблених цукерок з горішками.
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Рецепт цукерок "Метеорит"
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів підсмажених горіхів (волоських, фундука, мигдалю, арахісу);
– 1 яєчний білок;
– 70 грамів цукрової пудри;
– ванільний цукор до смаку;
– 200 грамів чорного шоколаду.
Приготування:
Подрібніть горіхи у блендері, але не надто дрібно.
У каструлі з товстим дном змішайте яєчний білок, цукрову пудру та ванільний цукор. Додайте більшу частину подрібнених горіхів і поставте на плиту на середній вогонь.
Тримайте суміш на вогні приблизно 10 хвилин, постійно помішуючи. Потім додайте решту горіхів і ретельно перемішайте до однорідності.
З горіхової маси сформуйте цукерки та відправте їх у холодильник на 10 хвилин.
Розтопіть шоколад на водяній бані.
Занурюйте цукерки в розтоплений шоколад за допомогою виделки і викладайте на дошку з пергаментом. Дайте цукеркам охолонути.
Смачного!
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