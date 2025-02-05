Жодні магазинні так не смакуватимуть: швидкі шоколадні цукерки з горіхами

Шоколад та горіхи – це дует, який дарує неймовірну насолоду. І подарувати її собі та рідним можна за кілька хвилин і без особливих турбот.

Приготовані власноруч солодощі завжди смакують найкраще. Навіть коли мова йде про цукерки, не обов'язково йти в магазин, адже є можливість зробити самому, не витрачаючи багато часу і сил. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "На пенсії" та насолодитися смаком улюблених цукерок з горішками. Цікаво Зваряться утричі швидше: як правильно замочувати бобові Рецепт цукерок "Метеорит" Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 300 грамів підсмажених горіхів (волоських, фундука, мигдалю, арахісу);

– 1 яєчний білок;

– 70 грамів цукрової пудри;

– ванільний цукор до смаку;

– 200 грамів чорного шоколаду. Приготування: Подрібніть горіхи у блендері, але не надто дрібно. У каструлі з товстим дном змішайте яєчний білок, цукрову пудру та ванільний цукор. Додайте більшу частину подрібнених горіхів і поставте на плиту на середній вогонь. Тримайте суміш на вогні приблизно 10 хвилин, постійно помішуючи. Потім додайте решту горіхів і ретельно перемішайте до однорідності. З горіхової маси сформуйте цукерки та відправте їх у холодильник на 10 хвилин. Розтопіть шоколад на водяній бані. Занурюйте цукерки в розтоплений шоколад за допомогою виделки і викладайте на дошку з пергаментом. Дайте цукеркам охолонути. Смачного! Страва на сім'ю за кілька хвилин: швидкий рецепт лінивих вареників.