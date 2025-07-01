Їх люблять всі ще з дитинства: цукерки "Корівка" з 3 інгредієнтів

"Корівка" – цукерки, які продовжують завойовувати серця любителів солодкого ще з дитинства. Відомі своїм насиченим смаком і привабливою солодкістю, ці ласощі є в кожному магазині, але їх легко приготувати самому.

Для цього знадобиться всього 3 інгредієнти. Як приготувати цукерки "Корівка" розповідає 24 Канал з посиланням на Arguments. Читайте також Пекти його – суцільне задоволення: простий і швидкий рецепт пісочного печива Цукерки "Корівка" Час: 1 година

1 година Порції: 1 Інгредієнти:

– 100 грамів вершкового масла;

– 300 мілілітрів згущеного молока;

– 200 грамів цукру. Приготування: В каструлю покладіть вершкове масло, розтопіть його та введіть згущене молоко, цукор. Помішайте масу та доведіть до кипіння.

Коли закипить, зменште вогонь та варіть ще 15 хвилин. Періодично помішуйте масу. Як тільки вона стане карамельного відтінку – знімайте з вогню.

Форму застеліть пергаментом та вилийте масу, розрівняйте й залиште стояти протягом 30 хвилин для застигання. Все готово – просто розріжте на брусочки. Смачного! Теж приготуйте: пухкий сезонний пиріг з вишнею.