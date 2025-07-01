1 липня, 14:14
Їх люблять всі ще з дитинства: цукерки "Корівка" з 3 інгредієнтів
Основні тези
- Мабуть, не існує людини, які й би не смакували цукерки "Корівка". Ніжний ірис просто розтікається в устах.
- Їх можна легко приготувати вдома лише з 3 інгредієнтів – не зволікайте, беріться до роботи.
"Корівка" – цукерки, які продовжують завойовувати серця любителів солодкого ще з дитинства. Відомі своїм насиченим смаком і привабливою солодкістю, ці ласощі є в кожному магазині, але їх легко приготувати самому.
Для цього знадобиться всього 3 інгредієнти. Як приготувати цукерки "Корівка" розповідає 24 Канал з посиланням на Arguments.
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Цукерки "Корівка"
- Час: 1 година
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 100 грамів вершкового масла;
– 300 мілілітрів згущеного молока;
– 200 грамів цукру.
Приготування:
- В каструлю покладіть вершкове масло, розтопіть його та введіть згущене молоко, цукор. Помішайте масу та доведіть до кипіння.
- Коли закипить, зменште вогонь та варіть ще 15 хвилин. Періодично помішуйте масу. Як тільки вона стане карамельного відтінку – знімайте з вогню.
- Форму застеліть пергаментом та вилийте масу, розрівняйте й залиште стояти протягом 30 хвилин для застигання. Все готово – просто розріжте на брусочки.
Смачного!
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