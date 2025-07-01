Для этого понадобится всего 3 ингредиента. Как приготовить конфеты "Коровка" рассказывает 24 Канал со ссылкой на Arguments.
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Конфеты "Коровка"
- Время: 1 час
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 100 граммов сливочного масла;
– 300 миллилитров сгущенного молока;
– 200 граммов сахара.
Приготовление:
- В кастрюлю положите сливочное масло, растопите его и введите сгущенное молоко, сахар. Помешайте массу и доведите до кипения.
- Когда закипит, уменьшите огонь и варите еще 15 минут. Периодически помешивайте массу. Как только она станет карамельного оттенка – снимайте с огня.
- Форму застелите пергаментом и вылейте массу, разровняйте и оставьте стоять в течение 30 минут для застывания. Все готово – просто разрежьте на брусочки.
Приятного аппетита!
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