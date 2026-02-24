Цукерки "Метеорит" з 90-х перевершать усі десерти: рецепт насолоди з горіха та шоколаду
- Шоколадні цукерки "Метеорит" з 90-х залишаються популярними завдяки унікальному поєднанню горіха та шоколаду.
- Вони не потребують складних інгредієнтів і готуються буквально за кілька хвилин.
Шоколадні цукерки – це той смаколик, перед яким не встоїть ніхто. А особливо, коли йдеться про солоденьке, яке не втрачає актуальності вже десятиліттями.
Найсмачніші цукерки завжди зроблені власноруч. "Метеорит" з 90-х – це ідеальне поєднання шоколаду та горіхів, яке не потребує зусиль, а натомість пропонує справжню насолоду, розповідає портал Cookpad.
Як зробити цукерки "Метеорит"?
- Час: 20 хвилин + застигання
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 300 грамів підсмажених горіхів;
– 1 яєчний білок;
– 70 грамів цукрової пудри;
– 200 грамів чорного шоколаду;
– ванільний цукор до смаку.
Насолода власними руками / Фото "Смачні рецепти"
Приготування:
- Подготуйте горіхову основу, злегка подрібнивши ядра в блендері. Важливо вчасно зупинитися, щоб не перетворити їх на борошно, адже в десерті мають відчуватися невеликі хрусткі шматочки.
- У сотейнику з товстими стінками з’єднайте білок із цукровою пудрою та ваніллю, після чого всипте більшу частину горіхів.
- Поставте ємність на помірний вогонь і, безперервно помішуючи, прогрівайте масу протягом 10 хвилин.
- Додайте в гарячу суміш залишок горіхів і ретельно вимішайте все до однорідного стану.
- З отриманого тіста скачайте невеликі порційні кульки та відправте їх у холодильник на 10 хвилин.
- Тим часом підготуйте глазур, розтопивши плитку шоколаду на водяній бані.
- За допомогою виделки або бамбукової шпажки занурюйте кожну охолоджену заготовку в рідкий шоколад, після чого акуратно викладайте на лист пергаменту.
- Залиште десерт до повного затвердіння глазурі, найкраще – у холодильнику.
Як додати цукеркам оригінальності?
Якщо ви віддаєте перевагу білому шоколаду, то обирайте мигдаль, кеш'ю або фісташки. Ці горіхи мають делікатний, злегка солодкуватий присмак, який не перебиває ніжність молочних ноток шоколаду, а лише підкреслює їх, розповідає портал Moje gotowanie.
Особливо вишукано виглядають цукерки з фісташкою, де зелений колір ядра ефектно контрастує з білосніжною глазур'ю.
