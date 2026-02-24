Цукерки "Метеорит" з 90-х перевершать усі десерти: рецепт насолоди з горіха та шоколаду

Шоколадні цукерки – це той смаколик, перед яким не встоїть ніхто. А особливо, коли йдеться про солоденьке, яке не втрачає актуальності вже десятиліттями.

Найсмачніші цукерки завжди зроблені власноруч. "Метеорит" з 90-х – це ідеальне поєднання шоколаду та горіхів, яке не потребує зусиль, а натомість пропонує справжню насолоду, розповідає портал Cookpad.

Як зробити цукерки "Метеорит"?

Час : 20 хвилин + застигання

: 20 хвилин + застигання Порцій: 8

Інгредієнти:

– 300 грамів підсмажених горіхів;

– 1 яєчний білок;

– 70 грамів цукрової пудри;

– 200 грамів чорного шоколаду;

– ванільний цукор до смаку.

Насолода власними руками / Фото "Смачні рецепти"

Приготування:

Подготуйте горіхову основу, злегка подрібнивши ядра в блендері. Важливо вчасно зупинитися, щоб не перетворити їх на борошно, адже в десерті мають відчуватися невеликі хрусткі шматочки. У сотейнику з товстими стінками з’єднайте білок із цукровою пудрою та ваніллю, після чого всипте більшу частину горіхів. Поставте ємність на помірний вогонь і, безперервно помішуючи, прогрівайте масу протягом 10 хвилин. Додайте в гарячу суміш залишок горіхів і ретельно вимішайте все до однорідного стану. З отриманого тіста скачайте невеликі порційні кульки та відправте їх у холодильник на 10 хвилин. Тим часом підготуйте глазур, розтопивши плитку шоколаду на водяній бані. За допомогою виделки або бамбукової шпажки занурюйте кожну охолоджену заготовку в рідкий шоколад, після чого акуратно викладайте на лист пергаменту. Залиште десерт до повного затвердіння глазурі, найкраще – у холодильнику.

Як додати цукеркам оригінальності?

Якщо ви віддаєте перевагу білому шоколаду, то обирайте мигдаль, кеш'ю або фісташки. Ці горіхи мають делікатний, злегка солодкуватий присмак, який не перебиває ніжність молочних ноток шоколаду, а лише підкреслює їх, розповідає портал Moje gotowanie.

Особливо вишукано виглядають цукерки з фісташкою, де зелений колір ядра ефектно контрастує з білосніжною глазур'ю.

