Хрумка та золотава цвітна капуста в клярі: рецепт простої гарячої закуски

Цвітна капуста в клярі – це оригінальна закуска, що поєднує в собі хрустку скоринку та ніжну серединку. Вона не тільки смачна, але й дуже проста у приготуванні.

Ця універсальна страва – ідеальний вибір для обіду або вечері, а також чудова закуска для вечорів кіно, особливо в поєднанні з часниковим соусом. Рецептом цвітної капусти в клярі ділиться 24 Канал з посиланням на zhenskiy.

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Цвітна капуста в клярі

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 качан цвітної капусти;

– 3 яйця;

– 2 столові ложки борошна;

– 1,5 столової ложки майонезу;

– олія;

– сіль.

Приготування:

Цвітну капусту відваріть в підсоленій воді протягом 2 – 3 хвилин. Охолодіть та розберіть на суцвіття.

Змішайте яйця з борошном, майонезом та трохи посоліть кляр.

Тепер кожне суцвіття занурте в кляр та посмажте у достатній кількості олії до золотистої скоринки.

Смачного!

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