16 червня, 14:10
Хрумка та золотава цвітна капуста в клярі: рецепт простої гарячої закуски
Основні тези
- Цвітна капуста – основний компонент літнього сезону. Завдяки своїй універсальності, вона має безліч рецептів приготування.
- Серед найвідоміших рецептів – цвітна капуста в клярі та панірувальних сухарях. Вона хрустка ззовні та ніжна всередині.
Цвітна капуста в клярі – це оригінальна закуска, що поєднує в собі хрустку скоринку та ніжну серединку. Вона не тільки смачна, але й дуже проста у приготуванні.
Ця універсальна страва – ідеальний вибір для обіду або вечері, а також чудова закуска для вечорів кіно, особливо в поєднанні з часниковим соусом. Рецептом цвітної капусти в клярі ділиться 24 Канал з посиланням на zhenskiy.
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Цвітна капуста в клярі
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 1 качан цвітної капусти;
– 3 яйця;
– 2 столові ложки борошна;
– 1,5 столової ложки майонезу;
– олія;
– сіль.
Приготування:
- Цвітну капусту відваріть в підсоленій воді протягом 2 – 3 хвилин. Охолодіть та розберіть на суцвіття.
- Змішайте яйця з борошном, майонезом та трохи посоліть кляр.
- Тепер кожне суцвіття занурте в кляр та посмажте у достатній кількості олії до золотистої скоринки.
Смачного!
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