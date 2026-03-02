Треба лише лаваш та банка тунця: ідеальний сніданок тепер виглядає так

Якщо ви полюбляєте страви в лаваші, то цей рецепт вам точно сподобається. Приготувати смачний сніданок ще ніколи не було так легко!

Лаваш з начинкою при правильному поєданні може вийти смачнішим за піцу. Головне знайти правильний баланс смаків та не боятися експериментувати, розповідає портал Beszamel. Цікаво Котлети з вівсянки за 15 хвилин: рецепт, за цією стравою полюють цілком заслужено Як швидко приготувати смачний сніданок? Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 2 листи лаваша;

– 1 цибуля;

– 1 солодкий перець;

– 4 яйця;

– 100 мілілітрів молока;

– 150 грамів сиру;

– 185 грамів тунця;

– кілька гілочок кропу;

– сіль;

– кунжутне насіння. Ідеальне поєднання / Скриншот з відео Наталі Кириченко Приготування: Дрібно накришіть цибулю та солодкий перець. Пасеруйте цибулю на розігрітій олії до приємного золотистого відтінку, після чого додайте кубики перцю, злегка посоліть і обсмажте до м’якості. У глибокій мисці збийте яйця з молоком, підмішайте до них готову овочеву засмажку, додайте натертий на грубій тертці сир та консервований тунець. За бажанням всипте дрібку подрібненого кропу та фінально відрегулюйте смак сіллю. Для формування пирога підготуйте два листи лаваша: з одного виріжте велике коло, що закриє дно та бортики форми, а з іншого – менше, лише за діаметром дна. Встеліть форму більшим листом, обережно розправляючи краї, та наповніть її рибною начинкою. Накрийте страву меншим кругом лаваша, щедро присипте зверху сиром і кунжутом. Запікайте при температурі 180 градусів близько 15 хвилин до появи рум'яної скоринки. Цей простий, але ситний пиріг стане чудовим варіантом швидкої вечері. Яких ще акцентів додати страві? Змащування верхнього шару лаваша сумішшю збитого яєчного жовтка та розтопленого вершкового масла – це простий, але ефективний секрет, що перетворить домашню випічку на кулінарний шедевр, підказує Fajne gotowanie. Жовток забезпечить пирогу глянцевий золотавий колір, а вершкове масло просочить тонке тісто, роблячи його структуру одночасно крихкою та ніжною, що ідеально контрастує з соковитою рибною начинкою всередині. Це не лише покращить зовнішній вигляд вашого пирога, а й створить той самий характерний хрускіт. Що ще смачного приготувати? Тірамісу "з кислинкою" потішить вас оригінальністю.

А ще вам сподобається соковите мʼясо без грама олії.