Хек "по-царськи" без кляру вартує королів: готуємо улюблену рибу на новий лад

Усі господині обожнюють хека за простоту приготування та прогнозовано чудовий результат. А після цьоо рецепту ваші почуття до цієї риби стануть ще міцнішими!

Тушкований хек – це просто, смачно й ідеальна гармонія з будь-яким гарніром чи салатом. Недарма всі в такому захваті від цієї риби, адже вона рятує у будь-якій ситуації, розповідає "Господинька".

Як приготувати хека по-царськи?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм молочного хека;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 1 столова ложка оцту;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка сушених томатів;

– 1 чайна ложка прирпави до риби;

– 2 лаврові листки;

– олія для смаження.

Ідеальне поєдання смаку та простоти / Фото "Господинька"

Приготування:

Хек нарізаємо порційними шматочками. Сковорідку застеляємо пергаментом, змащуємо олією, викладаємо рибу і теж накриваємо пергаментом. Тушкуємо 15 хвилин, потім відділяємо філе від кісток. На іншій сковорідці обсмажумєо моркву з цибулею, додаємо решту інгердієтів та готуємо соус. Заливаємо рибу соусом та готуємо під кришкою на маленькому вогні 7 – 10 хвилин.

Як вибрати хека?

Вибір якісного хека починається насамперед з оцінки льодової глазурі, яка має бути тонкою, прозорою та рівномірною. Якщо ви помітили занадто товстий шар криги, її непрозорість або наявність снігу всередині упаковки, це явна ознака того, що рибу вже неодноразово розморожували та заморожували знову, що негативно впливає на її смак, підказує Smakosze.

Важливо прискіпливо оглянути колір самої тушки. Вона повинна бути світлою, без жовтих плям на черевці чи спинці, оскільки жовтизна свідчить про старіння жиру, через що готова страва буде неприємно гірчити.

Зверніть увагу на форму риби, адже якісний хек має бути прямим і цілісним; деформовані або вигнуті тушки часто свідчать про порушення температурного режиму при зберіганні.

Також варто перевірити щільність м'яса та стан шкірки: вона повинна бути без розривів, а сама риба – відчутно важкою та твердою на дотик. Якщо тушка здається занадто легкою для свого розміру, ймовірно, вона перемерзла і втратила вологу, тому після приготування буде сухою та волокнистою.

Молочний хек – це невеликі тушки, їх мʼясо вирізняється особливою ніжністю та ледь помітним солодкуватим присмаком.

