Їх легко приготувати на українській кухні: три улюблені страви Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон завжди обирає страви, які легко приготувати вдома. Вона дотримується збалансованого харчування, але не відмовляється від улюблених смаколиків.

Її вибір страв свідчить про любов до простоти та натуральних продуктів, повідомляє 24 Канал. А ще ці страви можна легко приготувати на українській кухні.

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Улюблені страви принцеси Великої Британії

Особливе місце в раціоні Кейт займають страви, які можна приготувати для всієї родини. Їхня сім'я дуже цінує домашню атмосферу, а процес приготування їжі для них – це не лише час, проведений разом, а й можливість навчити близьких важливості здорового харчування.

Улюблені страви Кейт Міддлтон – це вівсянка, смузі зі спіруліною, салат із кавуном і фетою, паста карбонара, запечена курка, гостре каррі та суші. Вранці вона зазвичай починає день із корисної вівсянки або смузі, на обід обирає легкий салат, а для вечері готує щось ситніше – наприклад, пасту, каррі чи запечену курку.

Вівсянка з бананом

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 50 грамів вівсяних пластівців;

– 250 мілілітрів молока (2%);

– 50 грамів банана (половинка шматочка).

Приготування:

Вівсяні пластівці висипте в каструлю та залийте молоком. Доведіть пластівці до кипіння та варіть приблизно дві хвилини, постійно помішуючи, щоб уникнути пригорання. Зніміть пластівці з вогню та залиште на десять хвилин, щоб вони набухли. Подавайте готову страву з нарізаним скибочками бананом.

Курка з часником і зеленню

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 курка вагою приблизно 1,5 кілограма;

– 80 грамів вершкового масла;

– 4 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка сушеного чебрецю;

– пів чайної ложки чорного перцю;

– пів чайної ложки сушеного розмарину;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 лимон, нарізаний скибочками.

Приготування:

Натріть курку сіллю. Масло збийте з пресованим часником, чебрецем, перцем і розмарином. Нанесіть приготоване масло на шкіру курки. Викладіть курку у форму для запікання на скибочки лимона. Помістіть у попередньо розігріту духовку. Запікайте протягом 1 годину за температури 180 градусів.

Смузі з малиною

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів малини (можна замороженої);

– 1 банан;

– 1 яблуко.

Приготування:

Налийте всі інгредієнти в чашку міксера. Перемішайте до однорідності.

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