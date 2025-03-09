В День народження легендарного Кобзаря: готуємо улюблену страву та напій Тараса Шевченка
9 березня – День народження великого українського поета Тараса Шевченка. І в цей день важливо не тільки повторити його легендарні вірші, а й відсвяткувати його улюбленими стравами.
Великий Кобзар дуже шанував українську кухню, але особливо до смаку йому припали гречані вареники. Він часто згадував про них у колі друзів, також збереглися листи, в яких поет розхвалював цю страву, розповідає 24 Канал.
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Щодо напоїв, то серед фаворитів був чай з ромом, який не лише зігрівав, а й додавав спілкуванню особливого шарму.
Рецепт гречаних вареників
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
тісто:
– 3 склянки гречаного борошна;
– 1 яйце;
– пів склянки води;
– пів чайної ложки солі;
начинка:
– 600 грамів сиру;
– яйце;
– пів чайної ложки солі;
соус:
– 50 грамів сметани;
– 40 грамів масла.
Приготування:
- Доведіть воду для тіста до сильного кипіння. Влийте муку, додайте сіль та обережно вбийте яйце, після чого ретельно перемішайте суміш, щоб отримати однорідне тісто.
- Пропустіть сир через сито, а потім змішайте його з сирим яйцем, трохи посипте цукром і додайте сіль до смаку.
- На долоні сформуйте тонкі круглі пластики тіста, в центр кожного з яких покладіть начинку з сиру, і акуратно заліпіть краї, формуючи класичні напівкруглі вареники.
- Опустіть вареники в киплячу підсолену воду і готуйте їх протягом 10 – 12 хвилин.
- При подачі можна додатково полити їх сметаною або розтопленим вершковим маслом.
Рецепт чаю з ромом
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 чашка води;
– 1 чайна ложка чорного чаю;
– 1 – 2 столові ложки рому;
– 1 – 2 чайні ложки цукру або меду;
– сік лимону.
Приготування:
- Закип'ятіть воду в чайнику або каструлі.
- Насипте чай у чашку та залийте окропом. Дайте настоятися 3–5 хвилин, залежно від сорту чаю та бажаної інтенсивності напою.
- Після заварювання додайте ром та цукор або мед, ретельно перемішуючи суміш.
- За бажанням можна влити трохи лимонного соку для додаткової свіжості.
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