Вареники з такою начинкою ви ще не їли: рецепт з тістом, яке вийде неперевершеним
- Вареники з оригінальною начинкою готуються з ніжного заварного тіста з додаванням лимонної цедри та маку для аромату.
- Основні причини розвалювання вареників при варінні – недостатня еластичність тіста та неправильне з'єднання країв.
Вареники – це класика, яка завжди буде у моді. Але чому б трішки не поекспериментувати та не надати страві нових відтінків?
Ці вареники вирізняються неординарним поєднанням начинок та надзвичайно ніжним заварним тістом. Додавання лимонної цедри забезпечує страві приємну свіжість, а макові зерна – глибокий аромат, розповідає портал "Смачненьке".
Як приготувати вареники з оригінальною начинкою?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
тісто:
– 3 повні склянки борошна;
– 1 яйце;
– пів чайної ложки солі;
– 3 столові ложки олії;
– 1 склянка окропу;
начинка 1:
– 500 грамів домашнього сиру;
– 1 жовток;
– 1 – 2 столові ложки цукру;
– цедра 1 лимона;
начинка 2:
– 500 грамів домашнього сиру;
– 1 жовток;
– 1 – 2 ложки цукру;
– 1 чайна ложка сухого маку.
Велика порція задоволення / Фото "Прості і смачні рецепти"
Приготування:
- У глибокій ємності поєднайте просіяне борошно з сіллю. Зробіть у центрі невелику ямку, куди додайте яйце та олію.
- Останнім влийте окріп і одразу ж замісіть тісто. Готове тісто має бути однорідним і не липнути до рук. Дайте йому "відпочити" під рушником приблизно 20 хвилин.
- Для приготування начинок ретельно розімніть або перебийте блендером сир із жовтками та цукром. Розділіть масу на дві частини: в одну додайте терту цедру, а в іншу – насіння маку.
- Наріжте тісто на невеликі сегменти, сформуйте з них кульки та розкачайте тонкими кружальцями.
- У центр кожного заготовки викладіть по ложці обраної начинки та міцно затисніть краї.
- Відваріть вареники в киплячій підсоленій воді. Коли вареники спливуть на поверхню, потримайте їх ще 2 – 3 хвилини.
Чому вареники розвалюються при варінні?
Найчастішою причиною є недостатня еластичність тіста або занадто тонка розкатка. Якщо борошно містить мало клейковини або ви не дали тісту "відпочити" після замішування, воно стає крихким і легко рветься під тиском начинки, що розширюється під час нагрівання, підказує "РБК-Україна".
Також важливо стежити за краями: якщо на місце з’єднання потрапив жир від начинки, борошно або волога, шви просто не зможуть надійно злипнутися і розійдуться у воді. А ще важливо кидати вареники у крутий кипʼяток, тому після кожної порції треба робити паузу, щоб вода знову закипіла.
