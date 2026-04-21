Вареники з такою начинкою ви ще не їли: рецепт з тістом, яке вийде неперевершеним

Вареники – це класика, яка завжди буде у моді. Але чому б трішки не поекспериментувати та не надати страві нових відтінків?

Ці вареники вирізняються неординарним поєднанням начинок та надзвичайно ніжним заварним тістом. Додавання лимонної цедри забезпечує страві приємну свіжість, а макові зерна – глибокий аромат, розповідає портал "Смачненьке".

Не пропустіть Ніколи не готуйте ці продукти у нержавійці: порада від кулінарів, яку варто знати усім

Як приготувати вареники з оригінальною начинкою?

Час : 1 година

Порцій: 8

Інгредієнти:

тісто:

– 3 повні склянки борошна;

– 1 яйце;

– пів чайної ложки солі;

– 3 столові ложки олії;

– 1 склянка окропу;

начинка 1:

– 500 грамів домашнього сиру;

– 1 жовток;

– 1 – 2 столові ложки цукру;

– цедра 1 лимона;

начинка 2:

– 500 грамів домашнього сиру;

– 1 жовток;

– 1 – 2 ложки цукру;

– 1 чайна ложка сухого маку.

Велика порція задоволення / Фото "Прості і смачні рецепти"

Приготування:

У глибокій ємності поєднайте просіяне борошно з сіллю. Зробіть у центрі невелику ямку, куди додайте яйце та олію. Останнім влийте окріп і одразу ж замісіть тісто. Готове тісто має бути однорідним і не липнути до рук. Дайте йому "відпочити" під рушником приблизно 20 хвилин. Для приготування начинок ретельно розімніть або перебийте блендером сир із жовтками та цукром. Розділіть масу на дві частини: в одну додайте терту цедру, а в іншу – насіння маку. Наріжте тісто на невеликі сегменти, сформуйте з них кульки та розкачайте тонкими кружальцями. У центр кожного заготовки викладіть по ложці обраної начинки та міцно затисніть краї. Відваріть вареники в киплячій підсоленій воді. Коли вареники спливуть на поверхню, потримайте їх ще 2 – 3 хвилини.

Чому вареники розвалюються при варінні?

Найчастішою причиною є недостатня еластичність тіста або занадто тонка розкатка. Якщо борошно містить мало клейковини або ви не дали тісту "відпочити" після замішування, воно стає крихким і легко рветься під тиском начинки, що розширюється під час нагрівання, підказує "РБК-Україна".

Також важливо стежити за краями: якщо на місце з’єднання потрапив жир від начинки, борошно або волога, шви просто не зможуть надійно злипнутися і розійдуться у воді. А ще важливо кидати вареники у крутий кипʼяток, тому після кожної порції треба робити паузу, щоб вода знову закипіла.

Що ще смачного приготувати?