21 квітня, 16:12
Вареники з такою начинкою ви ще не їли: рецепт з тістом, яке вийде неперевершеним

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Вареники з оригінальною начинкою готуються з ніжного заварного тіста з додаванням лимонної цедри та маку для аромату.
  • Основні причини розвалювання вареників при варінні – недостатня еластичність тіста та неправильне з'єднання країв.

Вареники – це класика, яка завжди буде у моді. Але чому б трішки не поекспериментувати та не надати страві нових відтінків?

Ці вареники вирізняються неординарним поєднанням начинок та надзвичайно ніжним заварним тістом. Додавання лимонної цедри забезпечує страві приємну свіжість, а макові зерна – глибокий аромат, розповідає портал "Смачненьке"

Не пропустіть Ніколи не готуйте ці продукти у нержавійці: порада від кулінарів, яку варто знати усім

Як приготувати вареники з оригінальною начинкою? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8 

Інгредієнти: 
тісто: 
– 3 повні склянки борошна;
– 1 яйце;
– пів чайної ложки солі;
– 3 столові ложки олії;
– 1 склянка окропу;
начинка 1: 
– 500 грамів домашнього сиру;
– 1 жовток;
– 1 – 2 столові ложки цукру;
– цедра 1 лимона;
начинка 2: 
– 500 грамів домашнього сиру;
– 1 жовток;
– 1 – 2 ложки цукру;
– 1 чайна ложка сухого маку. 

Велика порція задоволення / Фото "Прості і смачні рецепти"

Приготування: 

  1.  У глибокій ємності поєднайте просіяне борошно з сіллю. Зробіть у центрі невелику ямку, куди додайте яйце та олію.
  2. Останнім влийте окріп і одразу ж замісіть тісто. Готове тісто має бути однорідним і не липнути до рук. Дайте йому "відпочити" під рушником приблизно 20 хвилин.
  3. Для приготування начинок ретельно розімніть або перебийте блендером сир із жовтками та цукром. Розділіть масу на дві частини: в одну додайте терту цедру, а в іншу – насіння маку.
  4. Наріжте тісто на невеликі сегменти, сформуйте з них кульки та розкачайте тонкими кружальцями.
  5. У центр кожного заготовки викладіть по ложці обраної начинки та міцно затисніть краї.
  6. Відваріть вареники в киплячій підсоленій воді. Коли вареники спливуть на поверхню, потримайте їх ще 2 – 3 хвилини. 

Чому вареники розвалюються при варінні? 

Найчастішою причиною є недостатня еластичність тіста або занадто тонка розкатка. Якщо борошно містить мало клейковини або ви не дали тісту "відпочити" після замішування, воно стає крихким і легко рветься під тиском начинки, що розширюється під час нагрівання, підказує "РБК-Україна"

Також важливо стежити за краями: якщо на місце з’єднання потрапив жир від начинки, борошно або волога, шви просто не зможуть надійно злипнутися і розійдуться у воді. А ще важливо кидати вареники у крутий кипʼяток, тому після кожної порції треба робити паузу, щоб вода знову закипіла. 

Що ще смачного приготувати? 