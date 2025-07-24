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24 липня, 19:35
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Це найкраща новинка, яку ви спробуєте цього літа: ягідні вареники на вишневому тісті

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Ягідні вареники на вишневому тісті – рецепт від переможниці "МастерШеф" Валерії Матрохіної.
  • Це виконання улюбленої страви українців сподобається кожній господині. 

Вареники – це завжди бажаний гість на вашому столі. А з улюбленими ягодами вони смакують ще краще!

Ягідні вареники на вишневому тісті – це те, що точно мусить спробувати кожна українська господиня. Це виконання улюбленої страви подарує незабутні емоції, і ви захочете його відтворювати якомога частіше, поки є така можливість. 24 Канал радить скористатися рецептом переможниці "МастерШеф" Валерії Матрохіної, яким вона поділилася у своєму інстаграмі

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Як приготувати ягідні вареники на вишневому тісті? 

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
тісто:
– 400 грамів пшеничного борошна;
– 170 мілілітрів натурального вишневого соку;
– 30 мілілітрів води;
– 3 столові ложки рослинної олії;
– пів чайної ложки солі;
начинка: 
– 300 – 400 грамів ягід;
– 30 грамів цукру;
соус-глазур:
– 250 мілілітрів вишневого або ягідного соку;
– 2 – 3 столові ложки цукру. 

Приготування

  1. Вишневий сік процідіть через кілька шарів марлі, додайте воду і поставте на плиту. Нагрійте до гарячого стану, але не доводьте до інтенсивного кипіння — важливо зберегти насичений колір.

  2. В гарячий сік всипте сіль, влийте олію й ретельно перемішайте.

  3. У велику миску просійте борошно, вливайте рідину невеликими порціями, постійно перемішуючи ложкою або лопаткою. Коли маса трохи охолоне, вимісіть руками м’яке, гладке тісто.

  4. За потреби долийте ще ложку-дві соку або води. Тісто має вийти податливим, еластичним і не рватися під час розкачування.

  5. Загорніть готове тісто у харчову плівку та залиште відпочити на 30 – 60 хвилин при кімнатній температурі.

  6. Розкачайте тісто товщиною приблизно 0,5 сантиметра, виріжте круги за допомогою склянки. У центр кожного викладіть вишню без кісточок, сформуйте вареники.

  7. Киньте вареники в киплячу підсолену воду, варіть після спливання 1,5 – 2 хвилини до напівготовності.

  8. У великій сковороді або сотейнику доведіть до кипіння сік. Перекладіть вареники й тушкуйте 2 – 3 хвилини, щоб вони набрали смаку та кольору.

  9. Обережно витягніть вареники шумівкою. Сік, що залишився в пательні, уваріть до густого стану – повинен вийти блискучий сироп.

  10. Полийте ним вареники зверху або знову обкачайте в цій глазурі для глянцевого ефекту.

Смачного!

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